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Более 9 тысяч электронных рецептов выписали своим пациентам врачи Самарской городской клинической поликлиники №15 с начала года. Всего в Самарской области в рамках пилотного проекта уже выписано более 40 тысяч электронных рецептов. Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению главы региона Дмитрия Азарова.



Теперь все врачи региона могут выписывать рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе, используя свою цифровую подпись. Для самих пациентов стало доступно мобильное приложение «Мой рецепт» от партнера пилотного проекта компании «Первый электронный рецепт». Электронный рецепт обеспечивает полноценное взаимодействие пациента, врача и фармацевта.



«Это очень удобный формат, поэтому ни опасений по поводу его внедрения, ни сложностей не было никаких, — рассказывает врач общей практики Самарской городской клинической поликлиники №15 Юлия Ралдугина. — Рецепт не потеряется, не порвется. Нужно иметь телефон, зайти в мобильное приложение «Мой рецепт», и найти перечень аптек. Это очень удобно для пациента, который может сразу посмотреть, где данный препарат есть, по какой цене и куда ему идти за лекарством. При выписке электронного рецепта печать не нужна, так как используется электронная цифровая подпись. Бумажные рецепты тоже используются при необходимости».



Специалист поясняет, с информационными системами врачи поликлиники работают давно: это и оформление в электронной форме больничных листов, иных документов, — например, на инвалидность, — также заполняются электронные амбулаторные карты. Многие пациенты уже оценили преимущества такой формы работы.



«Получить такой рецепт легче, проще, удобнее, — отмечает пациентка поликлиники Алена Морозова. — Раньше, когда были бумажные рецепты, конечно же, бывало, они терялись. Иногда их забывали в аптеке, а сейчас гораздо удобнее, когда они в телефоне. Телефон-то всегда с собой».



В этой программе можно выписать сразу несколько препаратов. Все рецепты сохраняются в базе данных, и всегда можно посмотреть, какие препараты, в какой дозе были назначены пациенту. В рамках пилотного проекта в настоящий момент регистрируются обычные рецепты по форме 107-1/у. Рецепты на препараты в рамках программы льготного лекарственного обеспечения планируется реализовать в ней позднее.



«Мы присоединились к пилотному проекту по внедрению электронных рецептов и быстро освоили эту работу. Для пациентов проект упрощает схему получения лекарственных препаратов, — подчеркивает заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Остапенко. — Выписка такого рецепта занимает немного времени, это просто сделать. Наши пациенты уже привыкли к этому, давно пользуются. Особенно удобно получить назначения через систему телемедицинских консультаций, когда врач после дистанционного приема больного может выписать электронный рецепт, за которым не надо идти в поликлинику. Мы уже выписали за время работы проекта с января текущего года 9136 электронных рецептов. В наших планах — расширение данного вида услуг».

Фото: минздрав СО