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В Самарской области в этом году появятся два новых специализированных центра для раннего выявления рака

28 июля 2022 16:59
167
Рак – излечим! Главное – вовремя диагностировать заболевание!

В Самарской области в этом году появятся два новых специализированных центра для раннего выявления рака. Сеть центров амбулаторной онкологической помощи развивается в регионе благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

В такие отделения жители направляются при подозрении на онкозаболевание. Самое современное диагностическое оборудование и высококлассные специалисты онкослужбы теперь сосредоточены в поликлиниках региона. Проводимые в центрах обследования помогают своевременно выявлять болезнь. Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90 % случаев.

В этом году диагностическую помощь в таких центрах получили уже более 16 000 человек. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе профилактики, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний. Сейчас в области работают 6 центров амбулаторной онкологической помощи — в Самаре, Тольятти и Сызрани. Всего до 2024 года в области будет открыто 12 таких подразделений.

 

Фото:   минздрав СО

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