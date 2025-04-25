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В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи

25 апреля 2025 14:00
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В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи

Скоро у работников скорой помощи в Самарской области вырастут зарплаты. Их повышение анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Все, кто работают на скорой, будут получать дополнительные выплаты.

— Врачи будут получать дополнительно 20 тысяч рублей, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Выплаты для фельдшеров и медсестер скорых составят 10 тысяч рублей, для санитаров – семь тысяч рублей, а для водителей – пять тысяч рублей. На это из регионального бюджета дополнительно выделили 278 миллионов рублей, пишет Самара-КП.

 

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