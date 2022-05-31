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В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»

31 мая 2022 14:43
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Акция «Ранняя помощь» охватывает детей от рождения до четырех лет с отклонениями в состоянии здоровья.

2022 год объявлен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Годом информирования о ранней помощи. Ранняя помощь ребенку и его семье – это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе и направленных на раннее выявление у детей отклонений от нормы здоровья, содействие их оптимальному развитию, формирование физического и психического здоровья, включение в среду сверстников и интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности родителей.

Акция организована и проводится тремя региональными министерствами: социально-демографической и семейной политики, здравоохранения, а также образования и науки.

В этом году акция стартовала 27 мая в преддверии Дня защиты детей и продлится ровно месяц.

В прошлом, 2021 году, подобная акция вызвала большой интерес у родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На прием к специалистам здравоохранения, социальной защиты и образования в 21 муниципальном образовании региона пришло почти 276 семей, проведены диагностические мероприятия почти 300 детям, среди которых около 30 – дети-инвалиды. В этом году территория проведения акции расширена. Планируется, что она пройдет во всех муниципальных образованиях области.
Выездные консультационно-диагностические мероприятия специалистами психолого-медико-педагогических комиссий, реабилитационных центров проводятся на базе детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения региона.

Основные задачи, которые стоят перед специалистами в рамках акции:
- выявить нарушения и оказать своевременную помощь ребёнку,
- нацелить родителей на активное участие в реабилитационном процессе, помочь увидеть ребёнка, показать его особые нужды, способы их удовлетворения.

По окончании консультаций родители получают рекомендации обратиться в учреждения разной ведомственной принадлежности за получением необходимого комплекса услуг.

Акция «Ранняя помощь» охватывает детей от рождения до четырех лет с отклонениями в состоянии здоровья. Сюда входят как дети с инвалидностью, так и дети, нуждающиеся в социальной помощи. Услуга комплексная, то есть ребенок получает как медицинскую, так и психологическую, и педагогическую реабилитацию. Чем раньше начата коррекционная работа, тем больше шансов на его восстановление и социализацию.
Перечень детских поликлинических отделений учреждений здравоохранения Самарской области и сроки проведения акции размещены на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе "Новости".

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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Здравоохранение
Акция «Ранняя помощь» охватывает детей от рождения до четырех лет с отклонениями в состоянии здоровья.
31 мая 2022  14:43
В Самарской области стартовала акция «Ранняя помощь»
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