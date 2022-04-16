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В Самарской области станет сложнее купить лекарства без рецепта

16 апреля 2022 11:49
134
В Самарской области станет сложнее купить лекарства без рецепта

В Самарской области, как и по всей России, будет усилен контроль за выпиской рецептов на лекарства. Соответствующе письмо от Росздравнадзора получили главврачи всех медицинских учреждений.

«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в письме, которое подписано руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Отмечается, что аптечные сети тоже получили подобное письмо. В нем говорится о необходимости неукоснительного соблюдения правил торговли рецептурными препаратами, пишет ГТРК Самара.

Эти документы, как отмечают в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, нужны для наведения порядка в цепочке «врач-пациент-аптека». Еще одна задача - регулирование отпуска рецептурных препаратов.

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