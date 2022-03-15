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В Самарской области с 15 марта прекратили выдачу больничных листов онлайн

15 марта 2022 12:37
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В Самарской области с 15 марта прекратили выдачу больничных листов онлайн

С 15 марта 2022 года в Самарской области перестали дистанционно выдавать больничные листы. Действие соответствующего приказа Министерства здравоохранения России прекращено.

Дистанционная выдача больничных листов в Самарской области началась в феврале. Необходимость этой меры объяснялась большим количеством заболевших ОРВИ и COVID-19. Чтобы граждане не толпились в поликлиниках, рискуя заболеть или заразить других вирусом, и был подписан соответствующий приказ. Рассчитывать на лист нетрудоспособности без посещении врачебного кабинета могли:

  • пациенты с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19;
  • пациенты с признаками или подтвержденным диагнозом ОРВИ или гриппа.

В 63 регионе за это время дистанционно было открыто более 13 тысяч листов нетрудоспособности, сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Теперь, по его словам, для получения больничного пациентам нужно обязательно обратиться к врачу – сходить на прием в поликлинику или вызвать медика на дом.

Напомним, в Самарской области начала улучшаться эпидемиологическая обстановка. За неделю (с 7 по 13 марта) на 53% снизилось общее число выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Светлана Архипова. Тенденция сокращения случаев инфицирования COVID-19 коснулась всех возрастных групп. Также уменьшается число случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии: на 29% и 32% соответственно.

Все это позволило региональному оперштабу отменить практически все коронавирусные ограничения в Самарской области. Оставили обязательным ношение масок, пишет ГТРК Самара.

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