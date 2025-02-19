В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ

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В Самарской области за неделю, с 10 по 16 февраля, на 11,5% выросло число жителей, заболевших ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Специалисты управления определили самые уязвимые группы населения: среди детей от 0 до 2 лет заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 17,9%, от 3 до 6 лет — на 5,3%, от 7 до 14 лет — на 19,6%, от 15 лет и старше — на 10,7%.

В целом заболеваемость в регионе оказалась выше эпидпорога на 6,7%, а число зарегистрированных заболевших составило 14888 человек, пишет Волга Ньюс.