В Самарской области пройдет XXI Всероссийский форум «Здравница 2022»

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26 мая в 10.00 по 28 мая 2022 года на площадке «Lotte Hotel Samara» состоится торжественное открытие XXI Всероссийского форума «Здравница 2022» — главного события в области санаторно-курортного направления и здравоохранения.

Мероприятие традиционно проводится в двух форматах и включает в себя деловую программу и выставку санаторно-курортных и медицинских учреждений. На площадке будут представлены возможности оздоровления и лечения в санаториях и курортах всей страны. Выставка «Здравница-2022» также пройдет с 26 по 28 мая 2022 года на площадке «Lotte Hotel Samara» и будет свободна для посещения.

Традиционно в форуме принимают участие около 250 организаций и 3000 участников из всех регионов России, представители высших органов власти Российской Федерации, ученые Российской Академии наук, специалисты научно-исследовательских центров, руководители санаторно-курортных учреждений, врачи, разработчики и производители современной медицинской аппаратуры и фармацевтических препаратов и т.д. Самарскую область на форуме будут представлять медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды», санатории «Волжский Утес», «Самарский», клинический санаторий «Волга», санаторий им. В.П. Чкалова, Самарский областной детский санаторий «Юность», Самарский государственный медицинский университет Минздрава России и медицинский университет Реавиз.

Главными целями форума являются всемерное содействие развитию лечебно-оздоровительных местностей, курортов и санаторно-курортных организаций России, сохранение и умножение традиций отечественной курортологии. Повышение профессиональных знаний и навыков специалистов курортного дела.

Жителей и гостей региона приглашают посетить форум выставку достижений санаторно-курортной отрасли, зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно по ссылке.

фото: muvmed.ru