В Самарской области пройдет акция «60+вакцина=защита» 

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8 сентября в Самарской области медицинские работники учреждений здравоохранения проведут акцию «60+вакцина=защита», посвящённую вакцинации жителей пожилого возраста от новой коронавирусной инфекции.

В этот день будут работать мобильные бригады для проведения вакцинации жителей на дому. Также запланирована работа мобильных комплексов во дворах, чтобы желающие смогли сделать прививку от COVID-19 рядом с домом, не посещая медицинское учреждение.

Новая коронавирусная инфекция представляет особую опасность для людей старшего возраста. Именно пациенты старше 60 лет тяжело переносят инфекцию, проходят лечение в инфекционных госпиталях и после выздоровления встречаются с последствиями инфекции.

Акция пройдет с целью привлечения внимания жителей к важности вакцинации для лиц старшего возраста, поскольку именно это позволяет снизить риски заболевания и при встрече с инфекцией перенести ее в более легкой форме.

8 сентября в Самаре в поселке Шмидта мобильный пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 18. 00 по следующему графику:

с 10.00 до 11.45 - платформа «Речная», ул. 128, 206

с 12.00 до 13.45 - «Пятый магазин», ул. 3-й год Пятилетки, 80

с 14.00-15.45 - завод «Рейд», ул. Неверова, 39

с 16.00-18.00 - платформа «Школьная», ул. Ярославская, 18.

В Куйбышевском районе областной столицы передвижной фельдшерско-акушерский пункт будет работать с 16.00 до 18.00 по адресу переулок Ново-Молодежный, 32.

Специалисты Самарской поликлиники № 1 будут проводить вакцинацию желающих в мобильном комплексе с 17.00 до 20.00 по адресу - Московское шоссе, 298.

Профилактические мероприятия пройдут и в других районах области.

В рамках акции сделать прививку от коронавируса можно в мобильных пунктах рядом с домом. Также все пожилые граждане могут обратиться по телефону в любой день в свою поликлинику и вызвать мобильную бригаду для проведения вакцинации на дому. Специалисты напоминают, что сделать это важно именно в начале осени, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку.

Фото: пресс-служба облправительства