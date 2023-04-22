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В Самарской области ограничили наценку на ряд лекарств

22 апреля 2023 11:53
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В Самарской области ограничили наценку на ряд лекарств

Власти могут влиять на стоимость жизненно важных и необходимых лекарств. Об этом в интервью 63.RU ответила руководитель Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина.

— В списке около 800 позиций. Департамент устанавливает оптовые и розничные надбавки. За их пределы аптеки не могут выходить. Например, для лекарств до 100 рублей оптовая надбавка составляет 19%; розничная — 35%; для лекарств от 100 до 500 рублей: оптовая — 14%, розничная — 30 %; выше 500 рублей: оптовая — 12%, розничная — 23%, — рассказала Алена Гаршина.

Но, по ее словам, за конечную стоимость лекарств в аптеке департамент не отвечает.

— Дело в том, что в ее структуре есть цена производителя. Ее регистрируют. И дороже производитель продавать не может. Но часто бывает, что сначала он сбывал по более низкой цене, а потом решил поднять стоимость. За ограничение не вышел. Но лекарство-то подорожало, — сказала чиновница.

При этом за последний год в Самарской области и других регионах России наблюдались перебои с поставками некоторых лекарств. Одной из причин было введение санкций против страны.

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