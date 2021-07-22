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В Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек

22 июля 2021 15:21
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Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

В настоящее время в Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.  Основная цель —  раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.

«По итогам диспансеризации впервые  выявлено 220 случаев злокачественных новообразований, в том числе 52 случая  рака молочной железы, 64 случая рака визуальной локализации (кожи, полости рта), предстательной железы – 28, — отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике Юрий Мальшин. — Выявлено 875 случаев сахарного диабета, более 10 тысяч  случаев болезней системы кровообращения,  свыше 1000 случаев болезней органов дыхания и около 1800 – органов пищеварения. Пациенты с хроническими заболеваниями взяты на диспансерное наблюдение,  направлены при наличии медицинских показаний на дополнительные обследования».

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

С 1 июля расширена  программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения.  По инициативе Президента России Владимира Путина особое внимание  уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Для них список исследований в рамках 1 и 2 этапа диспансеризации и профосмотров значительно расширен. Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

 

Фото из открытых источников

Теги: диспансеризация медицинский осмотр

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