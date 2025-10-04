В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице

87

На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях. Узнать о ближайшем пункте вакцинации можно с помощью специальной интерактивной карты на сайте минздрава Самарской области.

На карте есть адреса и часы работы всех пунктов, где можно сделать прививку, телефоны, а также оперативная информация о наличии вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), от гриппа и от пневмококка в каждом конкретном медицинском учреждении, пишет Самара-МК.

Тем временем, прививочную кампанию от гриппа в Самаре поддержали ветераны СВО. Они массово присоединились к осенней вакцинации и подали личный пример, привившись в Самарском Дворце ветеранов. Одним из первых вакцину получил гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Он является отцом троих детей, предпринимателем и участником программы «Школа героев». Для него такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.

«Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества», — отметил Кудаков.

Медики напоминают, что своевременная прививка позволяет иммунной системе подготовиться к пику заболеваемости. «Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Он особенно важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех», — подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы № 6 Анастасия Устинова.