На валютном рынке РФ началась относительная стабильность
В Самарской области «Ласточки» временно опять заменят другими составами
В Самаре, как и в России впервые состоится просветительская акция «Спортивный диктант»
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти, погибли молодые люди
Страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды
Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи.
В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице

4 октября 2025 10:37
87
В Самарской области действует интерактивная карта, сколько вакцин от гриппа и ковида есть сейчас в каждой больнице

На сегодня в области уже привито около 650 тысяч жителей, включая 250 тысяч детей. Для удобства самарцев работают как стационарные пункты в медучреждениях, так и выездные бригады на предприятиях. Узнать о ближайшем пункте вакцинации можно с помощью специальной интерактивной карты на сайте минздрава Самарской области.

На карте есть адреса и часы работы всех пунктов, где можно сделать прививку, телефоны, а также оперативная информация о наличии вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), от гриппа и от пневмококка в каждом конкретном медицинском учреждении, пишет Самара-МК.

Тем временем, прививочную кампанию от гриппа в Самаре поддержали ветераны СВО. Они массово присоединились к осенней вакцинации и подали личный пример, привившись в Самарском Дворце ветеранов. Одним из первых вакцину получил гвардии младший сержант запаса Павел Кудаков. Он является отцом троих детей, предпринимателем и участником программы «Школа героев». Для него такая профилактика — логичное продолжение активной гражданской позиции.

«Когда есть возможность бесплатно и коллективно укрепить иммунитет — это правильный выбор. Так мы повышаем собственную защиту и вносим вклад в здоровье всего общества», — отметил Кудаков.

Медики напоминают, что своевременная прививка позволяет иммунной системе подготовиться к пику заболеваемости. «Коллективный иммунитет — это наша общая защита. Он особенно важен для уязвимых групп: пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями. Чем больше привитых, тем безопаснее среда для всех», — подчеркнула врач по медицинской профилактике Самарской городской больницы № 6 Анастасия Устинова.

Около 400 жителей посёлка смогут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, а также проходить профилактические осмотры и диспансеризацию в новом ФАПе.
3 октября 2025  17:07
В посёлке Аверьяновский Большечерниговского района возводят новый ФАП
330
Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
3 октября 2025  13:50
Больше 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
319
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
2 октября 2025  17:30
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
626
Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов.
2 октября 2025  16:45
В селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт
494
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.
2 октября 2025  15:42
Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары
469
Врач подчеркнула, что работа репродуктивных органов взаимосвязана с общим гормональным фоном в организме.
2 октября 2025  15:10
Врач-акушер-гинеколог Клиник СамГМУ рассказала, какие гормоны нужно контролировать женщинам
470
Вадим Владимирович посвятил медицине более 27 лет своей жизни, спасая детские жизни и внося неоценимый вклад в развитие здравоохранения региона.
2 октября 2025  15:03
Ушел из жизни самарский врач-анестезиолог-реаниматолог Вадим Керемет
1271
Среди которых 250 - дети.
2 октября 2025  14:27
650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа
444
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта
2 октября 2025  12:06
В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта
361
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15254
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
126
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
716
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
325
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
765
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
439
