Я нашел ошибку
Главные новости:
Главная задача – максимально снизить риск пожаров.
В регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожаров в жилом секторе
Это значимое событие не только для самих полицейских, но и для жителей поселка. 
В Смышляевке завершилось строительство нового административного здания отделения полиции
Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом.
Дмитрий Азаров рассказал об эффекте нерабочих дней в регионе на федеральном штабе по борьбе с коронавирусом
Ключевой темой заседания Наблюдательного совета АИРР стали перспективы экономического и инфраструктурного развития городских агломераций.
Дмитрий Азаров выступил на заседании Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России
Есть в транспорте и новшества - это цветографическая оклейка кузова.
Сотрудники ГИБДД СО получили ключи от новых служебных автомобилей
Средства получателям грантов будут предоставляться единовременно в полном объеме.
Стартует региональный конкурс грантов для представителей социально ориентированного бизнеса
В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии.
В Самарской городской больнице №6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи
Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования.
Роспотребнадзор: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-0.11
EUR 82.65
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской городской больнице №6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи

9 ноября 2021 17:35
125
В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии.

В ближайшее время на базе Самарской городской больницы № 6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи, подготовка которого ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют на базе 4 медучреждений региона — Самарской городской больницы № 8, Самарской городской больницы № 4, Тольяттинской городской поликлиники № 3 и Сызранской центральной городской больницы. Всего рамках нацпроекта в области планируется открыть 12 центров, два из них — на базе Самарских городских больниц № 6 и № 7 — откроются в этом году.

Ремонт в здании будущего центра амбулаторной онкологической помощи на базе Самарской городской больницы № 6 начался в августе 2021 года. В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии. Также выполнен ремонт водопровода и канализации, заменены системы электроснабжения и вентиляции.

«Приоритетным направлением нашей работы станет раннее выявление патологий и своевременное назначение специализированного лечения, — пояснил главный врач больницы № 6 Расим Шамсудинов. — После открытия центра пациенты, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями, будут получать комплексную медицинскую помощь в стенах нашего учреждения. Повышение доступности онкологической помощи позволит сократить сроки диагностики новообразований, а значит — ускорить начало лечения для пациентов. В настоящее время мы завершаем чистовую отделку помещений, в течение месяца планируем установить аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование и цифровой маммограф».

В центре амбулаторной онкологической помощи смогут бесплатно проходить обследование, лечиться и наблюдаться пациенты старше 18 лет по направлению медучреждения любого района и города Самарской области при условии наличия действующего полиса обязательного медицинского страхования.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии.
9 ноября 2021  17:35
В Самарской городской больнице №6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи
125
Привиться от новой коронавирусной инфекции в единый день вакцинации могут все жители Тольятти 18 лет и старше.
9 ноября 2021  14:37
13 ноября в Тольятти пройдет единый день вакцинации от COVID-19
199
Хирургия косоглазия – одна из традиционных сильных сторон больницы им. Т.И.Ерошевского.
9 ноября 2021  14:21
Врачи больницы Ерошевского успешно проводят операции по исправлению косоглазия
220
Два участковых врача-терапевта и врач-акушер-гинеколог.
8 ноября 2021  17:22
Коллектив Борской больницы пополнили участники программы «Земский доктор»
642
Больница получила систему эндоскопической визуализации, автоматическую установку для дезинфекции эндоскопа, а также аппарат ультразвуковой диагностики.
8 ноября 2021  17:07
Подразделения Кошкинской больницы оснащаются новым медоборудованием
599
В Самаре заболели 627 человек.
6 ноября 2021  14:10
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1414
Не стало заведующего хирургическим отделением больницы им. Середавина, заслуженного врача России Бориса Цветкова.
5 ноября 2021  11:25
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Цветкова
1379
Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.
4 ноября 2021  18:22
Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!
1878
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства.
4 ноября 2021  18:09
Самарский кардиодиспансер получит новое высокотехнологичное оборудование
1526
Рабочая группа Минздрава России подвела итоги работы в Самарской области.
4 ноября 2021  16:27
Работает эффективно: Минздрав России о системе здравоохранения региона
1741
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
1060
Весь список
В центре внимания
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
236
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
214
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
460
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
9 ноября 2021  09:43
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
537
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
8 ноября 2021  18:39
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
609
Весь список