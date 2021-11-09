В Самарской городской больнице №6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи

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В ближайшее время на базе Самарской городской больницы № 6 откроется центр амбулаторной онкологической помощи, подготовка которого ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Центры амбулаторной онкологической помощи функционируют на базе 4 медучреждений региона — Самарской городской больницы № 8, Самарской городской больницы № 4, Тольяттинской городской поликлиники № 3 и Сызранской центральной городской больницы. Всего рамках нацпроекта в области планируется открыть 12 центров, два из них — на базе Самарских городских больниц № 6 и № 7 — откроются в этом году.

Ремонт в здании будущего центра амбулаторной онкологической помощи на базе Самарской городской больницы № 6 начался в августе 2021 года. В настоящее время выполнена перепланировка помещений под дневной стационар, кабинеты приема врачей-онкологов, ультразвуковой диагностики, эндоскопии и маммографии. Также выполнен ремонт водопровода и канализации, заменены системы электроснабжения и вентиляции.

«Приоритетным направлением нашей работы станет раннее выявление патологий и своевременное назначение специализированного лечения, — пояснил главный врач больницы № 6 Расим Шамсудинов. — После открытия центра пациенты, столкнувшиеся с онкологическими заболеваниями, будут получать комплексную медицинскую помощь в стенах нашего учреждения. Повышение доступности онкологической помощи позволит сократить сроки диагностики новообразований, а значит — ускорить начало лечения для пациентов. В настоящее время мы завершаем чистовую отделку помещений, в течение месяца планируем установить аппараты ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование и цифровой маммограф».

В центре амбулаторной онкологической помощи смогут бесплатно проходить обследование, лечиться и наблюдаться пациенты старше 18 лет по направлению медучреждения любого района и города Самарской области при условии наличия действующего полиса обязательного медицинского страхования.