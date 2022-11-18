В Самарской больнице Ерошевского оказывают специализированную амбулаторную помощь пациентам с сахарным диабетом

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В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского c 2012 года работает офтальмоэндокринологическое отделение, где оказывают специализированную амбулаторную офтальмологическую помощь пациентам с сахарным диабетом.

Отделение специализируется на диагностике, определении тактики ведения и лазерном лечении диабетической ретинопатии с последующим динамическим наблюдением пациента.



Как отмечают специалисты, сахарный диабет - опасное заболевание, которое поражает глаза, почки, сердце, сосуды и нервные окончания.



«Диабетическая ретинопатия - одно из самых сложных и тяжелых осложнений сахарного диабета. В настоящее время диабетическая ретинопатия занимает первое место по слепоте среди лиц трудоспособного возраста. Чтобы исключить запущенные формы диабетической ретинопатии, необходимы ежегодные профилактические осмотры у офтальмолога. Также здесь важна ранняя выявляемость как самого сахарного диабета, так и диабетической ретинопатии. Только офтальмологи имеют возможность увидеть сосуды глазного дна, оценить их состояние и поставить правильный диагноз», - рассказала заведующая офтальмоэндокринологическим отделением больницы имени Ерошевского Альфия Исхакова.



В офтальмоэндокринологическом отделении пациенты получают консультацию, диагностическую помощь и лечение по направлению лечащего врача. Пациентам, у которых есть изменения, выявлена 2 и 3 стадия ретинопатии, проводят специализированное лечение.



Врачи напоминают, что снизить риск опасных осложнений диабета возможно, если четко соблюдать рекомендации врача и принципы здорового образа жизни.

Фото: минздрав СО