В Самарский регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас установленный предельный возраст пребывания на гражданской службе составляет 65 лет.
Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих
Не все дома, построенные к концу предыдущего года, удалось ввести в эксплуатацию. У ряда застройщиков возникли объективные трудности.
Елена Лапушкина встретилась с представителями ТСЖ заселенных, но не введенных в эксплуатацию МКД
«Нас больше нет. Я свободная девушка».
Бузова объявила о расставании с Манукяном
Выездная физико-математическая олимпиада является одним из отборочных этаповолимпиады «Физтех» 2021 года.
60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ пройдет в Тольятти
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Новое подразделение опорного университета инициирует проекты в области благоустройства городской среды 
Губернатор Самарской области посетит Urban Club Политеха
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19.
Самарские врачи сдали плазму для больных COVID-19
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области. 
Сельские больницы региона получили 26 новых автомобилей 
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.37
0.01
EUR 88.97
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Общество
Политика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
В Самаре пройдут тренинг и круглый стол на тему адаптации и интеграции мигрантов
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарский регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак

22 января 2021 13:48
142
В Самарский регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак

На уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции  – 10000 доз. В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.

Напомним, на заседании оперативного штаба в понедельник 18 января  Глава региона Дмитрий Азаров поставил перед Правительством области задачу – настойчиво добиваться, чтобы вакцина против коронавируса поступала в Самарскую область в первоочередном порядке.

«Нужно ускорить получение вакцин Самарской областью. Поручаю отрабатывать с профильными федеральными министерствами и поставщиками этот важный вопрос каждый день», — подчеркнул глава региона. 

Всего в регион поставлено более 22 000 доз вакцины, привито более 10 000 человек. 

Напомним, в первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. 

 Вакцинация производится по предварительной записи. При поступлении вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию.  Для жителей Самарской области обеспечена возможность дистанционной записи на вакцинацию от COVID-19 посредством Единой электронной регистратуры Самарской области, портала Госуслуг, единого контакт-центра (горячей линии по номеру 122) и контакт-центров регистратур. Для  разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

Фото pixabay.com

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
22 января 2021  15:12
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19.
Самарские врачи сдали плазму для больных COVID-19
Забор крови производится у людей, уже переболевших COVID-19. Здравоохранение
97
22 января 2021  15:08
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области. 
Сельские больницы региона получили 26 новых автомобилей 
Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области.  Здравоохранение
101
22 января 2021  15:01
В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.
В регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак
В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области. Здравоохранение
100
22 января 2021  14:51
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8487. Здравоохранение
99
22 января 2021  14:36
В Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова с октября прошлого года к этой работе был подключен санаторно-курортный фонд. 
Самарские медики применяют специальную методику восстановления больных после коронавируса
В Самарской области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова с октября прошлого года к этой работе был подключен санаторно-курортный фонд.  Здравоохранение
109
22 января 2021  13:48
В Самарский регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак
В Самарский регион поступило 10000 доз вакцины ГамКовидВак
В течение суток вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области. Здравоохранение
142
22 января 2021  12:33
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 22 января выявлены 286 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
255
21 января 2021  21:16
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Коэффициент летальности в области - 2,04, в стране - 1,86. Здравоохранение
463
21 января 2021  16:53
Аппарат получен по нацпроекту «Здравоохранение».
В самарской детской поликлинике запущен в работу новый цифровой рентген
Аппарат получен по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
548
21 января 2021  15:27
Здесь планируется разместить приемно-диагностическое сортировочное отделение для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В Тольятти на территории больницы №5 возводят  новый модульный корпус для пациентов с COVID-19
Здесь планируется разместить приемно-диагностическое сортировочное отделение для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Здравоохранение
487
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
5899
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
7498
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
7190
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
8132
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
9389
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
11025
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
9005
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
11698
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
8021
Весь список
Самара - Город - курорт
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
511
18 января 2021  10:10
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку.
Покупаем цветы. Внимание на каждый день
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Самара - Город - курорт
654
17 января 2021  20:00
Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда.
Конкурс фигур из снега и льда в Самарской области
Каждую зиму во всех исправительных учреждениях Самарской области проходит ставший уже традиционным конкурс фигур из снега и льда. Самара - Город - курорт
1305
Весь список
Красота и стиль
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
326
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
5842
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
6165
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
195
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
10949
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
7201
Весь список
Мир домашних животных
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
9858
19 марта 2020  14:42
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства. Мир домашних животных
17593
3 марта 2020  23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
 Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.Мир домашних животных
14833
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
5899
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
7498
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
7190
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
8132
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
9389
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
11025
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
3120
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
9599
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
8281
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
18730
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
18050
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
8566
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
7447
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
6727
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
7651
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
7211
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
7990
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
30958
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
32682
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
32274
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
29342
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
29894
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
30-летие со дня возвращения городу Куйбышеву исторического имени Самара
22 января 2021  13:30 
30-летие со дня возвращения городу Куйбышеву исторического имени Самара
Тридцать лет назад, 25 января 1991 года, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал соответствующий указ. Социум
204
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
303
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
22 января 2021  12:33 
Снова 8 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 22 января выявлены 286 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
253
Строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки – под контролем Правительства Самарской области
22 января 2021  11:00 
Строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки – под контролем Правительства Самарской области
Заседания штаба проводятся один раз в две недели, рабочее взаимодействие организовано в ежедневном режиме. Строительство
324
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1714
Весь список
Акценты
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
22 января 2021  13:20 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Социум
297
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря нацпроекту «Образование». 
21 января 2021  17:09 
В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона
Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка благодаря... Социум
1713
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев.
21 января 2021  15:24 
Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона взять на контроль ситуацию в 75 школе Тольятти
И принять исчерпывающие меры для исключения подобных случаев. Социум
1960
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
3088
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
3587
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
6163
Весь список
Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
121
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
286
21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
1100
Весь список