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На складе Wildberries в Волгограде из-за атаки ВСУ произошло возгорание

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На складе Wildberries в Волгограде из-за атаки ВСУ произошло возгорание

В результате атаки на логистический центр Wildberries в Волгограде произошло возгорание. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе компании, пишут "Известия".

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительным данным, информации о пострадавших нет. Уточняется, что логистика была перестроена, а все операции по приему товаров и отправке заказов переведены на другие площадки.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в этот же день сообщил, что в Волгограде в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины произошли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещений. Уточнялось, что атакам БПЛА также подверглись многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное домовладение в Красноармейском районе. По словам губернатора, пострадали пять человек, они госпитализированы.

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