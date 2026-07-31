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Названы законы, которые вступают в силу в России в августе

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Названы законы, которые вступают в силу в России в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе, в том числе об индексации накопительных пенсий и срочных выплат, пишет РИА Новости.

"Индексация накопительных пенсий и срочных выплат. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3 процента, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32 процента. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан", — написал он на платформе "Макс".

Другие нововведения:

  • вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров связи с иностранцами;

  • усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки;

  • участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам;

  • дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады;

  • пользователи "Госуслуг" перестанут получать налоговые уведомления по почте — их будут по умолчанию направлять в личный кабинет (от этой опции можно отказаться и по-прежнему получать бумажные квитанции);

  • режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на "Госуслугах";

  • управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах.

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