Названы законы, которые вступают в силу в России в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе, в том числе об индексации накопительных пенсий и срочных выплат, пишет РИА Новости.

"Индексация накопительных пенсий и срочных выплат. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3 процента, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32 процента. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан", — написал он на платформе "Макс".

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