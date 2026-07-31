В Кинель-Черкасском районе задержан подозреваемый в хищении телефона

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что после посещения одного из сельских магазинов по дороге домой обнаружила отсутствие телефона стоимостью 25 тысяч рублей. Самостоятельные поиски не принесли результата, и заявитель обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили возможных очевидцев.

При изучении видеоматериалов полицейские предположили, что 45-летний работник торговой точки, возле которой женщина утеряла сотовый телефон, присвоил его себе. Мужчину задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», ранее судимый за неуплату алиментов местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что обратил внимание на телефон, лежащий около выхода из магазина. Не приняв меры к розыску собственника, он похитил имущество, собираясь использовать для собственных нужд. Похищенное имущество полицейские изъяли у задержанного и возвратили законному владельцу.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в рамках расследования уголовного дела продолжается сбор доказательств и характеризующих материалов, необходимых для направления в суд.