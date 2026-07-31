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В Самарской области креативным предпринимателям помогают масштабировать проекты

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В Самарской области креативным предпринимателям помогают масштабировать проекты

Креативные индустрии сегодня играют важную роль в экономическом развитии региона. В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов и развитие предпринимательства в творческом секторе.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд», – подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Тольяттинская компания BEREZA.LAB более 5 лет производит детские развивающие игры: сортеры, пазлы, головоломки, цифры, алфавиты и многое другое. На сегодняшний день в линейке насчитывается около 20 наименований, при этом ассортимент регулярно пополняется новыми играми.

Ежемесячно более 3 тысяч единиц продукции реализуют через   маркетплейсы, а также оптовых заказчиков.

«В планах - только развиваться и расти. В ближайшее время будем смотреть в сторону расширения международных связей, искать партнеров в странах СНГ: Грузия, Армения», – подчеркивает директор компании ООО «БИТС-ЛАБ» Илья Бильчук.

В 2025 году компания стала одним из победителей грантового конкурса для креативных индустрий, который проводит минэкономразвития Самарской области. Предприятие получило грант в размере 500 тысяч рублей.

«Благодаря мерам господдержки наши возможности стали шире. На грант мы обновили оборудование. Это позволило нам уменьшить себестоимость, улучшить качество изделий и расширить возможности развития нашей товарной линейки», — подчеркивает руководитель компании.

Сегодня компания активно развивается и, чтобы защитить свой бренд от копирования и подтвердить качество своей продукции, обратилось в центр «Мой бизнес» за получением услуги по регистрации товарного знака. Комплексная услуга включает в себя как оказание консультационной помощи, так и проработку необходимого пакета документов.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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