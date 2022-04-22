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В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года

22 апреля 2022 13:05
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В Самарском регионе назвали имена лучших врачей первичного звена 2021 года

Подведены итоги областного конкурса врачей первичного звена «Лучший врач Самарской области» за 2021 год. Конкурс проводится в регионе с 2017 года по трем номинациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях». В каждой номинации определяются три победителя.

Проведение конкурса стало одной из мер поддержки и закрепления кадров в первичном звене отрасли, повышения престижа профессии медицинского работника, мотивации врачей, что является важной составляющей национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области работа по обеспечению системы здравоохранения квалифицированными кадрами ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.  

Конкурс проводится в два этапа. На первом определяются лучшие врачи в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области. На втором этапе конкурсная комиссия выявляет среди них победителей в каждой номинации. Победителям выплачивается денежное поощрение. 

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поздравил победителей и вручил им дипломы на оперативном совещании в ведомстве.

«Поздравляю всех победителей областного конкурса врачей и благодарю коллективы ваших учреждений за совместную достойную работу, — отметил руководитель ведомства. — Это признание нашего с вами призвания в этой жизни. Благодарю всех представителей первичного звена  здравоохранения за самоотверженную работу в период пандемии.  Желаю  доброго здоровья и не останавливаться, работать на опережение и всегда совершенствоваться  в профессии».

Участковый врач-педиатр Шенталинской центральной районной больницы Масгудя Гарифуллина заняла второе место в номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области».  

«Я еще маленькой девочкой задумалась о том, чтобы связать свою жизнь с медициной. На улице, где мы жили, располагалась участковая больница, и я каждый день из окна наблюдала за тем, как врачи и фельдшеры идут на смену. Когда болел мой младший брат, и специалисты приходили для того, чтобы провести осмотр, я наблюдала за ними будто завороженная, — рассказывает Масгудя Габдулахатовна. — В 1986 году я окончила Куйбышевский медицинский институт, работала в детской областной больнице, где и познакомилась с работой педиатрической службы. Через полгода после окончания вуза вернулась в родные края и трудоустроилась в Шенталинскую больницу. Как говорят, где родился там и пригодился. Коллеги встретили меня радушно, во всем помогали, и вскоре мне предложили должность заведующей детского отделения районной больницы. Вот уже более 35 лет я работаю на этой должности. Я очень люблю свою работу и своих пациентов. На мой взгляд, для того, чтобы реализоваться в нашей профессии, необходимо любить детей, отдаваться работе полностью. Быть гуманными, милосердными людьми и, конечно, профессионалами своего дела».

Врач-акушер-гинеколог Анжелика Махоткина Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района одержала победу в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».

«Мой путь в профессии начался в Самарской клинической больнице им. В.Д. Середавина. Там я прошла великолепную школу ординатуры. Затем трудоустроилась в поликлинику № 1 Самары, где работаю по сей день. Мне повезло: на протяжении всех 17 лет работы в медицине я встречала прекрасных наставников. Для того, чтобы достичь профессионального мастерства в нашем деле, необходимо находиться в постоянном поиске новой информации, бесконечно расширять круг своих профессиональных компетенций», — считает Анжелика Абасалиевна.

Врач-терапевт Самарской городской больницы № 6 Светлана Полякова заняла первое место  в номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области».

«Пандемия COVID-19 стала настоящим вызовом для меня и всей амбулаторно-поликлинической службы. Было непросто. Я вела прием пациентов в поликлинике, выезжала на вызовы. Как руководителю мне также важно было подбадривать коллег в трудные минуты. Признание коллег — это очень важно и приятно. В такие минуты ощущаешь связь с профессиональным сообществом», — отмечает Светлана Викторовна.

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