В Самаре обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь в Самаре будут готовить специалистов-почтовиков по стандартам высшей школы специально для нужд предприятия.
В ПГУТИ запустили первую в стране кафедру АО «Почта России», созданную на базе вуза
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал большое интервью клубной пресс-службе.
Игорь Осинькин: За время паузы мы провели комплексную работу
Самодеятельные артисты, настоящие самородки своего дела, и, конечно же, благодарные зрители встречали членов жюри во всех городах и муниципальных районах.
16 сентября назовут имена лауреатов областного фестиваля «Душа Баяна»
Хорошая тенденция: в России стало меньше желающих отдавать родственников в дома престарелых
Он будет предназначен для высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Еще один вокзал построят на Комсомольской площади в Москве
Старт планируется на 5 октября.
Экипаж съёмочной группы фильма "Вызов" с актрисой Пересильд успешно сдал предполетные экзамены
Это очередной объект, который в Самаре преображают известные стритартисты - участники проекта Samara Ground Art Festival. 
Художник Samara Ground распишет самарский трамвай 
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения

9 сентября 2021 19:50
192
Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров.

В региональном центре «Мой бизнес» обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения. Вопросы вывода на зарубежные рынки самарских производителей, в том числе и медицинских услуг, – одно из направлений программы Стратегии лидерства, созданной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. 

В обсуждении под председательством заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной приняли участие представители структурных подразделений Правительства региона, предприниматели, представители медицинских учреждений и общественных объединений.

Участники совещания смогли задать вопросы и получить ответы по широкому кругу проблем, связанных с перспективами развития экспортной деятельности в сфере медицинского туризма. 

«В Самарской области создан целый комплекс мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Специалисты регионального Центра поддержки экспорта готовы проконсультировать по любому вопросу внешнеэкономической деятельности: выбора страны для поставок, поиска зарубежных партнеров, перевода презентационных материалов на иностранные языки, участия в международных выставках и многих других. С этого года мы запустили комплексные услуги, позволяющие предпринимателю получить сразу несколько мер поддержки в зависимости от своего запроса и быстрее получить результат. Среди клиентов центра есть и поставщики медицинских услуг, которые успешно осваивают внешнеэкономическую деятельность при поддержке региона», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров, а также способах решения проблемных вопросов.  

Участники также затронули тему медицинского туризма. О его отдельных аспектах рассказал зампред Общественной Палаты Самарской области Константин Титов. 

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы по вопросам экспортной деятельности в сфере здравоохранения при министерстве здравоохранения Самарской области с участием бизнес-сообщества.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров.
9 сентября 2021  19:50
В Самаре обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения
192
Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию. 
9 сентября 2021  17:21
В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов
213
199 человек заболели в Самаре.
9 сентября 2021  15:51
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
295
За прошедшие сутки скончались 24 человека.
8 сентября 2021  16:03
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
795
Капремонт отразится на работе медучреждения самым благоприятным образом.
8 сентября 2021  14:31
В Сергиевской ЦРБ завершился ремонт детского поликлинического отделения
755
Более 4 тысяч родов проходит в родильном доме ежегодно.
7 сентября 2021  20:16
Родильный дом больницы имени Семашко отметил день рождения
984
В этот день будут работать мобильные бригады для проведения вакцинации жителей на дому. Также запланирована работа мобильных комплексов во дворах.
7 сентября 2021  16:42
В Самарской области пройдет акция «60+вакцина=защита» 
819
В Самаре за сутки заболели 174 человека.
7 сентября 2021  16:08
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
808
200 человек заболели в Самаре.
6 сентября 2021  14:54
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
978
6 сентября 2021  14:24
Врачи предупреждают об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом
920
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
635
Весь список
В центре внимания
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
183
Жилищный фонд готов к холодам на 98,1%, котельные на 98,1%, тепловые сети на 96,5%.
9 сентября 2021  16:31
Муниципалитеты Самарской губернии доложили о готовности к зиме
230
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
9 сентября 2021  13:53
Николай Плаксин согласован на должность министра строительства Самарской области
311
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
9 сентября 2021  11:59
О реализации проекта «Карта жителя Самарской области» рассказали в радиоэфире «Эхо Москвы в Самаре»
344
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
9 сентября 2021  11:27
На две недели Самарская область станет центром мировой музыкальной культуры
319
Весь список