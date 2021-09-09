В Самаре обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения

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В региональном центре «Мой бизнес» обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения. Вопросы вывода на зарубежные рынки самарских производителей, в том числе и медицинских услуг, – одно из направлений программы Стратегии лидерства, созданной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

В обсуждении под председательством заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной приняли участие представители структурных подразделений Правительства региона, предприниматели, представители медицинских учреждений и общественных объединений.

Участники совещания смогли задать вопросы и получить ответы по широкому кругу проблем, связанных с перспективами развития экспортной деятельности в сфере медицинского туризма.

«В Самарской области создан целый комплекс мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Специалисты регионального Центра поддержки экспорта готовы проконсультировать по любому вопросу внешнеэкономической деятельности: выбора страны для поставок, поиска зарубежных партнеров, перевода презентационных материалов на иностранные языки, участия в международных выставках и многих других. С этого года мы запустили комплексные услуги, позволяющие предпринимателю получить сразу несколько мер поддержки в зависимости от своего запроса и быстрее получить результат. Среди клиентов центра есть и поставщики медицинских услуг, которые успешно осваивают внешнеэкономическую деятельность при поддержке региона», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров, а также способах решения проблемных вопросов.

Участники также затронули тему медицинского туризма. О его отдельных аспектах рассказал зампред Общественной Палаты Самарской области Константин Титов.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы по вопросам экспортной деятельности в сфере здравоохранения при министерстве здравоохранения Самарской области с участием бизнес-сообщества.

Фото из открытых источников