В Самаре выявлено 75 заболевших новой коронавирусной инфекцией

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18 марта в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 75 в г. Самара

- 64 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Волжском районе

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Красноярском районе

- 5 в г. Отрадный

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

199 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53106 случаев коронавируса.



Скончались 1007 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 82 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,54, по стране - 64,26.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,12.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8214, нарастающим итогом 2059460.