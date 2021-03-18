В Самаре выявлено 75 заболевших новой коронавирусной инфекцией

18 марта в регионе подтверждено 219 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 75 в г. Самара
- 64 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Волжском районе
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 7 в Красноярском районе
- 5 в г. Отрадный
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
199 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 53106 случаев коронавируса.
Скончались 1007 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 82 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,54, по стране - 64,26.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,12.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8214, нарастающим итогом 2059460.
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