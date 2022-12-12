Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята с большим интересом знакомились с подворьями-экспозициями народов населяющих Приволжский федеральный округ.
Для студентов СГЭУ провели экскурсию в этнокультурный комплекс Парк дружбы народов
Они смогут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС.
«ЭнергосбыТ Плюс» отметит призами первых 30 тысяч участников новогодней акции
Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи.
 В Самаре врачи перинатального центра провели экстренную операцию и спасли ребенка и его маму
Третьим победителем стала Анастасия Гапонова из Самары.
Названы победители 3 сезона конкурса «Наука. Территория героев»
За последние годы СамГМУ сделал значительный шаг в разработке и реализации собственных продуктов.
Делегация Самарской области представила итоги участия СамГМУ в программе «Приоритет 2030»
Сотрудники Госавтоинспекции по Волжскому району пригласили в гости на экскурсию юных инспекторов движения из отряда «ЗЕБРА». 
В Волжском районе школьников познакомили с работой полицейских
13 декабря на территории Исторического парка «Россия – моя история».
Фотовыставка лауреатов Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» откроется в Самаре
Изысканный и пронзительный моноспектакль в исполнении знаменитого артиста по-новому раскроет шедевр мировой литературы, никого не оставив равнодушным.
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.38
-0.19
EUR 65.84
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 В Самаре врачи перинатального центра провели экстренную операцию и спасли ребенка и его маму

12 декабря 2022 16:36
67
Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи.

В перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в результате экстренной операции после опасного осложнения беременности спасли ребенка и его маму.

Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Период с момента поступления женщины в приемное отделение до начала операции занял всего 14 минут.

 «Состояние пациентки было критическое, женщина потеряла много крови. Необходима была срочная операция, счет шел буквально на секунды», – рассказала врач-акушер-гинеколог областной больницы им. В.Д. Середавина Юлия Щербинина.

Для женщины это были третьи роды. Первые дети появились на свет при помощи кесарева сечения. Расхождение одного из швов после предыдущего родоразрешения и обусловило необходимость экстренной операции при рождении третьего ребенка.

 «Это очень опасное осложнение беременности, — отмечает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова. – Но четкая грамотная организация работы дежурной бригады спасла жизнь и матери, и ребенку. Более того, наши специалисты провели женщине сложную органосохраняющую операцию, чтобы сберечь ее здоровье».

Девочка появилась на свет в 37 недель весом 2,7 кг. Малышка неделю провела в реанимации на искусственной вентиляции легких, а когда задышала самостоятельно, была переведена в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей акушерского корпуса больницы имени В.Д. Середавина. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи.
12 декабря 2022  16:36
 В Самаре врачи перинатального центра провели экстренную операцию и спасли ребенка и его маму
67
Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, здесь размещаются лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет.
12 декабря 2022  14:21
Около 2500 жителей села Мусорка получают помощь в новой врачебной амбулатории
134
Минздрав составил список стоп-фраз для телефонных разговоров с пациентами
12 декабря 2022  10:11
Минздрав составил список стоп-фраз для телефонных разговоров с пациентами
216
В Самаре за сутки заболели 65 человек.
11 декабря 2022  19:55
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
432
Для повышения доступности профилактических мероприятий также используются мобильные медицинские комплексы.
11 декабря 2022  17:51
Более 3 тысяч жителей Кинель-Черкасского района в этом году прошли углубленную диспансеризацию после  COVID-19
1485
И для динамического наблюдения за состоянием пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события.
10 декабря 2022  19:46
Специалисты Самарской горбольницы №10 активно используют новые электрокардиографы при диспансеризации
1572
Это комплексное медицинское обследование, необходимое для оценки состояния здоровья ребенка и выявления заболеваний на ранней стадии их развития.
10 декабря 2022  16:38
В этом году более 446 тысяч юных жителей региона прошли профилактические медосмотры
789
Более 30 тысяч пациентов Самарской поликлиники №1 в этом году прошли профилактические обследования.
9 декабря 2022  18:57
В поликлиниках региона продолжается диспансеризация и профилактические медосмотры
1121
Клиническая симптоматика гриппа, COVID-19 и ОРВИ сходна, различить их может только врач.
9 декабря 2022  14:53
Врач Елена Стребкова: повышение температуры, кашель, насморк могут быть симптомами нескольких инфекций
795
Менее чем за месяц работы на них уже проведено более 3500 исследований для 680 пациентов.
9 декабря 2022  14:22
В ноябре этого года в Самарский онкодиспансер были поставлены новые аппараты УЗИ
596
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2387
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14028
Весь список
В центре внимания
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
12 декабря 2022  12:23
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
179
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Конституции
12 декабря 2022  11:40
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Конституции
188
В Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
12 декабря 2022  10:05
В Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
206
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
10 декабря 2022  13:28
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
749
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
10 декабря 2022  11:00
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
2031
Весь список