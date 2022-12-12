 В Самаре врачи перинатального центра провели экстренную операцию и спасли ребенка и его маму

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В перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в результате экстренной операции после опасного осложнения беременности спасли ребенка и его маму.



Беременную пациентку с жалобой на боль в животе доставила в больницу бригада скорой медицинской помощи. Период с момента поступления женщины в приемное отделение до начала операции занял всего 14 минут.



«Состояние пациентки было критическое, женщина потеряла много крови. Необходима была срочная операция, счет шел буквально на секунды», – рассказала врач-акушер-гинеколог областной больницы им. В.Д. Середавина Юлия Щербинина.



Для женщины это были третьи роды. Первые дети появились на свет при помощи кесарева сечения. Расхождение одного из швов после предыдущего родоразрешения и обусловило необходимость экстренной операции при рождении третьего ребенка.



«Это очень опасное осложнение беременности, — отмечает заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Татьяна Тезикова. – Но четкая грамотная организация работы дежурной бригады спасла жизнь и матери, и ребенку. Более того, наши специалисты провели женщине сложную органосохраняющую операцию, чтобы сберечь ее здоровье».



Девочка появилась на свет в 37 недель весом 2,7 кг. Малышка неделю провела в реанимации на искусственной вентиляции легких, а когда задышала самостоятельно, была переведена в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей акушерского корпуса больницы имени В.Д. Середавина. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и находятся дома.

Фото: минздрав СО