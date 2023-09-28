В Самаре открыта мемориальная доска  заслуженному врачу РФ Федору Белянину

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Сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски Белянину Федору Степановичу - руководителю отдела здравоохранения области (1969 - 1985 гг.) , заслуженному врачу Российской Федерации, кандидату медицинских наук, участнику Великой Отечественной войны. Мемориальная доска установлена на здании на пересечении улиц Вилоновской/Чапаевской, где ранее располагался отдел здравоохранения.



В мероприятии приняли участие врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, и.о. председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галина Гусарова, председатель областной ассоциации ветеранов медицинских работников Валентина Бровченко, родные и коллеги Федора Степановича.



"Федор Степанович возглавлял областное здравоохранение почти 16 лет. В период его работы особое внимание уделялось развитию материально-технической базы. Были построены новые здания учреждений - это Медгородок в Тольятти, хирургический корпус больницы имени Пирогова, нынешняя больница имени Середавина и целый ряд поликлинических подразделений. Во многом преобразилось сельское здравоохранение. Именно в период его работы были заложены тесные связи с Самарским медицинским университетом и основы взаимодействия науки и практического здравоохранения. В этом направлении мы были фактически пионерами в России . Это его заслуга", - отметил Денис Бутолин.



Все выступающие отметили человеческие качества Федора Степановича и его роль наставника для организаторов здравоохранения и медицинских работников.



Федор Степанович окончил Куйбышевскую военно – медицинскую академию, военно – медицинский факультет при 2-ом Московском медицинском институте. В 1943 году он уже был направлен полковым врачом на Западный фронт. В составе действующей армии 1-го Белорусского фронта принимал участие в боях под Курском, в освобождении Белоруссии и Польши. За проявленные мужество и героизм, самоотверженный труд по медицинскому обеспечению действующих войск Ф.С.Белянин награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медалью «За Победу над Германией в ВОВ 1941 -1945 годов».



После демобилизации в июне 1946 года Ф.С.Белянин вернулся в Куйбышевскую область п.Тимашево, где приступил к работе заведующего малярийной станцией и хирургом Тимашевской районной больницы. После работал главным врачом и хирургом этой больницы. Жители поселка Тимашево, да и многих населенных пунктов Кинель – Черкасского района, до сих пор с благодарностью вспоминают о Федоре Степановиче как о блестящем хирурге.



С 1969 по 1985 годы Федор Степанович был заведующим отделом здравоохранения Куйбышевского облисполкома. Он внес большой вклад в совершенствование медицинской помощи населению, укреплению материально- технической базы здравоохранения. Практически во всех районах области построены новые типовые больницы, корпуса.



Большое внимание уделялось вопросам укомплектования учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, их подготовке и воспитанию. Для этого проводилась совместная работа облздравотдела и медицинского института им. Д.И. Ульянова. Впервые в России был организован целевой прием в институт выпускников школ из сельских районов.



Созданы специализированные центры по кардиологии, нефрологии, нейрохирургии, травматологии, профпатологии, ожоговым болезням, детской хирургии и т.д.



Свою огромную организационную и практическую работу Федор Степанович сочетал и с большой научно – исследовательской деятельностью. Он автор 40 научных работ, а в 1968 году успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Фото: минздрав СО