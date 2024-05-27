В Самаре обсудили вопросы повышения доступности медпомощи для жителей Промышленного района

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Состоялось выездное совещание по вопросам оказания медицинской помощи жителям 5 просеки и участия учреждений разных форм собственности в медицинской реабилитации жителей региона. Совещание провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



Также в мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения региона, министерства строительства, министерства имущественных отношений, Самарской поликлиники № 14 и многопрофильной медклиники самарского университета «Реавиз».



Перед началом совещания специалисты осмотрели корпуса санатория «Поволжье». По результатам оценки строителей и медработников использование площадей санатория для размещения учреждений амбулаторной службы не представляется возможным в связи с несоответствием санитарным и строительным нормам. Перепрофилирование потребовало бы очень продолжительных по времени и значительных мероприятий по реконструкции.



При этом вопрос повышения доступности медицинской помощи для жителей 5 Просеки требует оперативных решений. Сейчас жители 5 Просеки Самары получают амбулаторную медицинскую помощь в подразделениях Самарской поликлиники № 14. Поликлинические отделения сегодня действительно перегружены и для создания новых условий для пациентов и медработников необходимо принимать меры.



«Министерством были рассмотрены все возможные варианты и был выбран оптимальный из них, который позволит, не затягивая, решить вопрос с повышением доступности первичной медико-санитарной помощи. Это капремонт существующего здания на 3-ей Просеке, д. 157 и возведение модульного корпуса под размещения диагностического отделения», - сообщил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.



Новое подразделение поликлиники № 14 будет:

располагаться в пешей доступности - не более получаса пешком от самых удалённых участков 5 Просеки, что соответствует нормативам в сфере здравоохранения.

современным медицинским комплексом, включающим терапевтические и педиатрические участки, дневной стационар для взрослых и детей, клинико-диагностическую лабораторию, отделение физиотерапии детского отделения и диагностическую базу с высокотехнологичным оборудованием, включая КТ-аппарат, рентген, УЗИ и др.

безопасным и комфортным для пациентов. Специалисты подчеркивают, что в корпусе инфекционной больницы, который будет перепрофилирован, не оказывалась помощь пациентам с особой опасной инфекцией, лечение там проходили ранее пациенты с кишечными инфекциями. Учитывая соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, применение эффективных в отношении возбудителей инфекционных заболеваний дезсредств, организация амбулаторной медицинской помощи в этом корпусе не представляет инфекционной опасности для жителей и полностью исключает возможность заражений.



Как отметили специалисты, мероприятия по подготовке нового подразделения уже ведутся в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Ремонт планируется завершить в конце этого года, а пристрой ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.



«Мы понимаем, что закладываем долгосрочные решения, которые позволяют действовать в интересах жителей, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для местного населения», - отметил Александр Фетисов.

Заместитель председателя Правительства региона поручил профильным ведомствам обеспечить контроль проведения строительных мероприятий на всех этапах.



Также на совещании обсудили развитие медицинской реабилитации в регионе.



«Это важнейшее направление системы здравоохранения начало активно развиваться в период пандемии COVID-19. Самарская область одна из первых организовала реабилитационную помощь пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, в медучреждениях, в том числе в санаториях разной формы собственности. В 2022 году в стране стартовал федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». И регион также активно реализует мероприятия проекта, включая открытие новых подразделений и оснащение современным оборудованием. Медицинскую реабилитацию проходят пациенты с хроническими заболеваниями, жители, перенесшие сосудистые катастрофы, также в центре особого внимания – наши Защитники Отечества – участники специальной военной операции», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



В организацию медицинской реабилитации включены и частные медорганизации, которые работают в системе обязательного медицинского страхования, в том числе и клиники «Реавиза». Так, и на площадях санатория «Поволжье» сегодня жители региона по направлению лечащего врача могут проходить медицинскую реабилитацию бесплатно по полису ОМС, в том числе и пациенты, проживающие на 5 Просеке Самары. В настоящее время прорабатывается вопрос оказания реабилитационной помощи на базе санатория и для участников СВО.

Фото: Минздрав Самарской области