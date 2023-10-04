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В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям

4 октября 2023 11:43
376
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям

Основываясь на этом, можно говорить о топ-3 объектов городской дорожной инфраструктуры, которые удалось преобразить в этом году.

1 - улица Солнечная, которую привели в нормативное состояние на протяжении 1,3 км (от 22 Партсъезда до Ново-Вокзальной). На участке располагается одно из крупнейших медучреждений – Самарский областной клинический онкологический диспансер.

2 - улица Мичурина. Протяженность участка ремонта текущего года составила 0,56 км – в границах ул Ерошевского и пр-та Масленникова. На улице сосредоточены медцентры с лечебно-диагностическим функционалом, в том числе ГБУЗ «Самарская городская больница № 4».

3 - проспект Ленина, который на всем своем протяжении (1,8 км, от Полевой до Ново-Садовой) преобразился благодаря дорожному нацпроекту. Дорога по проспекту Ленина ведет к ГБУЗ «Самарская городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

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