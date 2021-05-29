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В Самаре и Тольятти можно можно проверить наличие поствакцинального иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКорона"

29 мая 2021 17:09
172
Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  осуществляет на безвозмездной основе исследования по формированию поствакцинального иммунитета (на наличие  антител к SARS-CoV-2) у населения, прошедшего вакцинацию «ЭпиВакКорона».

Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.

У обследуемых отбирается кровь венозная натощак.

Исследование проводится:

- в Самаре по адресу: проезд Георгия Митирева, дом 1;

- в Тольятти: проспект Московский, 19.

Режим работы: рабочие дни (понедельник-пятница)  с 8.30.-10.00.

При себе иметь паспорт, сертификат профилактической прививки от COVID-19, СНИЛС. 

Теги: В Самаре и Тольятти проверить наличие поствакцинального иммунитета

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Здравоохранение
Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.
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