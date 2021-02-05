В Самаре 9 тысяч маленьких пациентов теперь могут получать медпомощь в «бережливой поликлинике» 

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Детское поликлиническое отделение Самарской медсанчасти №5 преобразилось в рамках национального проекта «Здравоохранение». В поликлинике сделали ремонт и внедрили принципы «бережливого производства». Теперь маленькие пациенты получают медицинскую помощь в комфортных условиях.

Модернизация первичного звена — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышение доступности и качества медицинских услуг — в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Как отметил глава региона, таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена, не было никогда. Особое внимание Губернатор уделяет развитию детской медицины.

Заместитель главного врача МСЧ № 5 по детству Людмила Денисова отмечает, детское поликлиническое отделение изменилось не только внешне.

«В целях эпидемической безопасности мы разделили потоки пациентов на здоровых, которые приходят на плановые приемы и осмотры, и больных. Для этого были оборудованы два входа в отделение. А если появляются внеплановые пациенты, не записанные на прием к врачу, то они обращаются к администратору зала, и тот отправляет их во вновь организованный кабинет дежурного врача на прием. Кроме того, у нас организовано и оказание неотложной помощи», - рассказывает Людмила Денисова.

В отделении, к которому прикреплены почти 9 тысяч детей, работают 11 педиатрических участков. Организована регистратура открытого формата, появились комфортные холлы с достаточным количеством посадочных мест, удобная новая мебель, яркая навигация, активно используются контакт-центр и инфоматы. Специалисты детской поликлиники подчеркивают, что пациенты могут записаться на прием дистанционно по телефону или с помощью электронной регистратуры.

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, делает эту помощь более доступной, качественной и комфортной, - подчеркнул главный врач медсанчасти №5 Анатолий Титов. – Четкая логистика позволяет детскому поликлиническому отделению работать без сбоев и очередей. В ходе реализации проекта в детской поликлинике организована игровая зона для детей и комната для кормления ребенка. Все родители и медицинские работники довольны изменениями, которые появились после ремонта и модернизации лечебного учреждения», передает пресс-служба облправительства.