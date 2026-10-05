Самарский Росреестр провел консультации для граждан пожилого возраста

В День пожилого человека в Межмуниципальном отделе по г.Похвистнево, Камышлинскому, Клявлинскому, Похвистневскому районам самарского Росреестра прошли консультации для граждан «серебряного возраста».

Начальник межмуниципального отдела Ульяна Полынова ответила на вопросы, касающиеся «гаражной амнистии». Подробно был рассмотрен перечень необходимых документов для постановки на государственный кадастровый учет и для последующей государственной регистрации права собственности на земельный участок, а также на расположенное на нем строение. Особое внимание было обращено на то, что предоставление земельного участка в рамках «гаражной амнистии» относится к компетенции органа местного самоуправления.

Кроме этого, пожилые люди интересовались вопросом невостребованных долей, а также установления границ земельных участков. Им были даны конкретные рекомендации: с какими документами необходимо обратиться к кадастровому инженеру; где получить информацию из Государственного фонда данных; какую сумму государственной пошлины нужно уплатить, а также озвучены сроки осуществления государственного кадастрового учета.