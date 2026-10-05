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Средняя стоимость ОСАГО в Самарской области выросла на 33%, до 8 100 рублей

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средняя стоимость ОСАГО в Самарской области выросла на 33%, до 8 100 рублей

По данным финансового маркетплейса Сравни, средняя стоимость ОСАГО в Самарской области в третьем квартале 2026 года составила 8 100 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года цена полиса выросла на 33%.

Средний возраст застрахованного автомобиля в регионе составил 11 лет, страхователя — 46 лет. Тройка лидеров среди страхуемых по ОСАГО автомобилей по стране осталась неизменной: это массовые модели ВАЗ 2190 Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. 


Среди других регионов с наиболее высокой стоимостью ОСАГО — Новосибирская область (12 900 руб.), Республика Татарстан (10 200 руб.) и Челябинская область (9 600 руб.). Наиболее доступные полисы оказались в Свердловской области (7000 руб.), Ростовской области (7 100 руб.) и Тюменской области (7 600 руб.)


«Перед оформлением ОСАГО автовладельцы все чаще сравнивают предложения страховщиков и дополнительно страхуют риски, которые не покрывает обязательный полис. В третьем квартале 2026 года спрос на мини-каско вырос в 2,5 раза. Чаще всего водители выбирают защиту на случай ДТП с виновником без ОСАГО, недостаточной выплаты по обычному ОСАГО, а также обоюдной вины и спорных ситуаций», — комментирует Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса Сравни.

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