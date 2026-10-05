В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного тура конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

В Сызранском линейном отделе завершился первый этап творческого конкурса для детей сотрудников «Мои родители работают в полиции». Главной задачей конкурса стало укрепление авторитета полиции, а также воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за своих родных, которые обеспечивают правопорядок.

Свои работы представили дети стражей порядка в возрасте от 6 до 14 лет. Для создания образов пап и мам ребята использовали краски, карандаши и фломастеры. Оценкой творчества занималась специальная комиссия, в состав которой вошел врио начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По результатам голосования жюри определило лучших в каждой возрастной группе. Победителями первого тура стали семилетняя Анна, десятилетний Захар и тринадцатилетний Дмитрий.

Кроме того, в рамках отдельной номинации, приуроченной к Году единства народов России, победу одержал девятилетний Амир.

Проведенный конкурс наглядно продемонстрировал, с какой теплотой и уважением дети сотрудников относятся к своим родителям, выбравшим нелегкую профессию защитника закона.