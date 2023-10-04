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В российских школах могут ввести стандарты медпомощи

4 октября 2023 18:29
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В российских школах могут ввести стандарты медпомощи

Для постоянного контроля за здоровьем детей в каждой школе необходимо оборудовать медицинский кабинет и ввести дежурство медработников, заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

«С началом учебного года неизбежно возрастает нагрузка на детей и подростков, накапливается усталость, снижается иммунитет. Это совпадает с сезонным ростом инфекционных заболеваний. В результате школьники болеют. Причем многие переносят болезни на ногах, что тоже наносит вред здоровью, – говорит лидер партии. – Совершенно очевидно, что детям необходим не только плановый медицинский осмотр в виде диспансеризации, но и регулярное наблюдение со стороны дежурного врача, который должен быть в каждой школе».

Парламентарий напомнил, что фракция СРЗП неоднократно выходила с инициативами организовать во всех школах страны медицинские кабинеты, где работали бы врачи и медсестры. Последний раз – в августе прошлого года.

«Аргументы в пользу такого решения, к сожалению, из года в год остаются прежними: лишь чуть более четверти школьников можно считать абсолютно здоровыми, а распространённость хронических заболеваний среди них за последние несколько десятилетий увеличилась в 1,5 раза», – констатировал политик.

«В связи с этим мы настаиваем на том, чтобы медработник был не просто в каждой школе, а в каждом учебном здании образовательного учреждения, поскольку разные здания одной школы могут находиться на значительном удалении друг от друга, – сказал Сергей Миронов. – Кроме того, нужно ввести повышенную оплату труда школьным врачам-педиатрам с учетом большой нагрузки, которая неизбежно на них выпадает. Также необходимо выделить необходимые средства для оснащения школьных медкабинетов, например, экспресс-тестами на инфекционные заболевания. Будем добиваться, чтобы эти предложения были учтены в проекте федерального бюджета на следующий год».

 

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