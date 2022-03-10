В России запасов инсулина достаточно

Запасов достаточно, поскольку большую часть препаратов инсулина производят внутри страны.
Сейчас в России зарегистрировано 17 препаратов инсулина и его аналогов: 13 из них — жизненно необходимы.
Люди, которые нуждаются в инсулине, могут получить его бесплатно по рецепту лечащего врача.
Что делать, если отечественный препарат не подходит?
Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили Минздраву России, что продолжат работу и поставки на российский рынок. Таким образом, иностранные препараты остаются в России.
Что делать, если моего инсулина нет в аптеке?
Министерство здравоохранения России вместе с Росздравнадзором контролирует обеспечение необходимых препаратов для пациентов с сахарным диабетом.
Если вы не можете найти ваш инсулин в аптеке, обратитесь на горячую линию Росздравнадзора: 8(800)550-99-03.