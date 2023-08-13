В России с 13 августа расширяется перечень жизненно необходимых лекарств

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В России в воскресенье, 13 августа, вступает в силу распоряжение правительства о расширении списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждённого в июне премьер-министром Михаилом Мишустиным. В перечне в том числе окажутся средства для лечения детей, страдающих тяжёлыми и хроническими заболеваниями.

Также в новом списке появятся дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. Так, для препарата "Глекапревир + пибрентасвир" будут добавлены покрытые оболочкой гранулы. Данное лекарство применяется при противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Ещё одна новая лекарственная форма — диспергируемые таблетки. Она включена для препарата "Сапроптерин", который нужен для лечения людей всех возрастов, страдающих фенилкетонурией.

Кроме того, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта "Пирфенидон" — таблетки, покрытые плёночной оболочкой.

Стоимость этих лекарств будет регламентирована властями. Препараты ЖНВЛП используются при лечении в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Общее количество лекарств в перечне превышает 800 наименований, пишет Лайф.