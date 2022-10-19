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В России проживает 37 тысяч людей старше 100 лет

19 октября 2022 21:36
56
Более 700 тысяч человек — старше 90.

В России проживает 37 тысяч людей старше 100 лет. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

На данный момент в стране живут 34 миллиона людей старше 60 лет;

Почти семь миллионов пенсионеров, которым уже исполнилось 80 лет;

Более 700 тысяч человек — старше 90.

На продолжительность жизни влияют такие факторы, как активный образ жизни, избавление от вредных привычек. Важно также внимательно следить за здоровьем и вовремя проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

 

Фото:   ru.freepik.com

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