Самарский школьник погиб от удара током, играя в Hamster Kombat во время принятия ванны

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В ночь на 13 июня в Самаре трагически погиб подросток, который пытаясь заработать легкие деньги играл в Hamster Kombat все свободное время. Во время принятия ванны он продолжил игру, подключив свой iPhone к зарядке. В какой-то момент смартфон выскользнул из рук и упал в воду, убив школьника ударом тока, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Прямой эфир».

Прибывшие на место медики констатировали смерть школьника.

В информационном агентстве «ВремяПресс» добавили, что, по словам родителей погибшего, мальчика в последнее время невозможно было оторвать от Hamster Kombat.

«И, хотя специалисты предупреждают, что разбогатеть на данной игре смогут лишь ее создатели, пришедшие в нее на самых ранних этапах, люди продолжают верить, что «тапая хомяка» они быстро станут миллионерами», – пишет агентство.

Данный случай стал еще одним печальным напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании электронных устройств.