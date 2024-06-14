Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов

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В нашем проекте #Давайтевместе главный эндокринолог региона Светлана Манцагова:



"Показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов. По его результатам судят о качестве углеводного обмена, риске развития диабета или констатируют уже наличие этого заболевания.



Нормальные значения уровня глюкозы в крови для лиц без сахарного диабета и женщин не в период беременности:

- натощак: менее 6,1 ммоль/л

- через 2 часа после еды: менее 7,8 ммоль/л.



Высокий уровень глюкозы крови указывает

- либо на дефицит гормона инсулина

- либо на снижение чувствительности инсулиновых рецепторов (инсулинорезистентность).



Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа.



В случае снижения уровня глюкозы крови ниже нормальных значений ткани организма страдают от недостатка энергии. Пониженный показатель глюкозы крови может говорить о патологиях поджелудочной железы, почек, печени и гипоталамуса. Также часто глюкоза крови понижена вследствие соблюдения низкоуглеводной диеты, голодания.



Для чего необходимо измерять глюкозу крови?



При наличии факторов риска развития диабета важно проходить ежегодное обследование с целью раннего выявления заболевания и предотвращения развития осложнений сахарного диабета.



- Сахарный диабет 2 типа начинается часто бессимптомно и повышенный уровень глюкозы крови выявляется случайно при обследовании.



- При отсутствии факторов риска достаточно сдавать анализ крови на глюкозу 1 раз в три года.



- Для людей с сахарным диабетом регулярный самоконтроль глюкозы крови является неотъемлемой часть успешного управления диабетом. В данном случае правильнее говорить не о нормальных значениях глюкозы крови, а о целевых индивидуальных уровнях глюкозы крови. Задача пациента – следить за тем, чтобы уровень глюкозы в крови был всегда в пределах его целевого диапазона".

Фото: минздрав СО