Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов

В нашем проекте #Давайтевместе главный эндокринолог региона Светлана Манцагова:
"Показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов. По его результатам судят о качестве углеводного обмена, риске развития диабета или констатируют уже наличие этого заболевания.
Нормальные значения уровня глюкозы в крови для лиц без сахарного диабета и женщин не в период беременности:
- натощак: менее 6,1 ммоль/л
- через 2 часа после еды: менее 7,8 ммоль/л.
Высокий уровень глюкозы крови указывает
- либо на дефицит гормона инсулина
- либо на снижение чувствительности инсулиновых рецепторов (инсулинорезистентность).
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа.
В случае снижения уровня глюкозы крови ниже нормальных значений ткани организма страдают от недостатка энергии. Пониженный показатель глюкозы крови может говорить о патологиях поджелудочной железы, почек, печени и гипоталамуса. Также часто глюкоза крови понижена вследствие соблюдения низкоуглеводной диеты, голодания.
Для чего необходимо измерять глюкозу крови?
При наличии факторов риска развития диабета важно проходить ежегодное обследование с целью раннего выявления заболевания и предотвращения развития осложнений сахарного диабета.
- Сахарный диабет 2 типа начинается часто бессимптомно и повышенный уровень глюкозы крови выявляется случайно при обследовании.
- При отсутствии факторов риска достаточно сдавать анализ крови на глюкозу 1 раз в три года.
- Для людей с сахарным диабетом регулярный самоконтроль глюкозы крови является неотъемлемой часть успешного управления диабетом. В данном случае правильнее говорить не о нормальных значениях глюкозы крови, а о целевых индивидуальных уровнях глюкозы крови. Задача пациента – следить за тем, чтобы уровень глюкозы в крови был всегда в пределах его целевого диапазона".
Фото: минздрав СО