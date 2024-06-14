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Главный эндокринолог региона: показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов

14 июня 2024 16:06
144
Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа. 

В нашем проекте #Давайтевместе главный эндокринолог региона Светлана Манцагова:

"Показатель глюкозы в крови — это индикатор нарушений обмена углеводов. По его результатам судят о качестве углеводного обмена, риске развития диабета или констатируют уже наличие этого заболевания. 

Нормальные значения уровня глюкозы в крови для лиц без сахарного диабета и женщин не в период беременности: 
- натощак: менее 6,1 ммоль/л
- через 2 часа после еды: менее 7,8 ммоль/л.

Высокий уровень глюкозы крови указывает
- либо на дефицит гормона инсулина
-  либо на снижение чувствительности инсулиновых рецепторов (инсулинорезистентность). 

Повышение концентрации глюкозы сигнализирует о преддиабете либо сахарном диабете первого или второго типа. 

В случае снижения уровня глюкозы крови ниже нормальных значений ткани организма страдают от недостатка энергии. Пониженный показатель глюкозы крови может говорить о патологиях поджелудочной железы, почек, печени и гипоталамуса. Также часто глюкоза крови понижена вследствие соблюдения низкоуглеводной диеты, голодания.

Для чего необходимо измерять глюкозу крови? 

При наличии факторов риска развития  диабета важно проходить ежегодное обследование с целью раннего выявления заболевания и предотвращения развития осложнений сахарного диабета. 

- Сахарный диабет 2 типа начинается часто бессимптомно и повышенный уровень глюкозы крови выявляется случайно при обследовании. 

- При отсутствии факторов риска достаточно сдавать анализ крови на глюкозу 1 раз в три года.

- Для людей с сахарным диабетом регулярный самоконтроль глюкозы крови является неотъемлемой часть успешного управления диабетом. В данном случае правильнее говорить не о нормальных значениях глюкозы крови, а о целевых индивидуальных уровнях глюкозы крови. Задача пациента – следить за тем, чтобы уровень глюкозы в крови был всегда в пределах его целевого диапазона".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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