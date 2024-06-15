Эксперт объяснил россиянам, что блокировка неизвестных номеров не избавит от звонков полностью

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Блокировка звонков с неизвестных номеров может минимизировать число нежелательных вызовов, но не избавит от них полностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, передает РИА Новости.

Прежде всего, из-за использования мошенниками технологии подменных телефонных номеров. Их может быть неограниченное количество, поэтому сразу после заблокированного может поступить тот же звонок с другого номера. Антиспам-приложения, блокирующие нежелательные вызовы, эффективнее. Но опять-таки не всегда.

Кроме того, на человека, заблокировавшего все неизвестные вызовы, мошенники могут выйти через мессенджеры. Это даже проще — там можно разместить в аккаунте фото банка или лого госструктуры, что повышает доверие. В мессенджере жертве могут выслать дипфейк с записью голоса родственника, которому якобы нужна помощь, разные фото или видео. Все это, как правило, сгенерировано искусственным интеллектом, но является действенным способом запутать собеседника.

Единственное, что можно сделать — реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а уж если ответили - ничего не говорить первым. “Голос могут записать и использовать в дальнейшем даже для подтверждения банковских операций”, — предупредил Закарян.

Фото: pxhere.com