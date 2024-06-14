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Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона

14 июня 2024 11:28
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Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона за минувший год. Руководитель области представит отчет о работе регионального кабмина.

«В соответствии со статьей 67 Устава Самарской области региональное Правительство обязано представить в Самарскую Губернскую Думу отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области за истекший год.      В связи с этим на основе материалов региональных органов исполнительной власти подготовлен отчет Правительства Самарской области о результатах деятельности в 2023 году, который прошел процедуру согласования со всеми органами власти», — отметила председатель Правительства региона Наталья Катина.

Кроме того, в ходе подготовки отчета от депутатов фракций Самарской Губернской Думы поступило 30 вопросов, на которые также были подготовлены развернутые ответы.

Отчет о результатах деятельности Правительства Самарской области включает в себя информацию об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития региона, наиболее значимые итоги работы регионального правительства по ключевым сферам социально-экономического развития. В отчете представлены сведения о развитии промышленности и агропромышленного комплекса, инновациях и инвестициях. Подробно освещены вопросы социального блока, реализации национальных проектов, развития отрасли здравоохранения, образования, культуры и спорта, туризма, дана информация о крупных реализованных проектах и завершенных объектах в 2023 году.

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