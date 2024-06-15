В Новокуйбышевске возводится новое здание для размещения Театра-студии «Грань»

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В настоящее время в г.о. Новокуйбышевск возводится новое здание для размещения Театра-студии «Грань». Культурное учреждение будет находиться на улице Дзержинского, в районе сквера Трудовой Славы городского округа.



Объект реализуется с нуля, по замыслу художественного руководителя и инициативе творческого коллектива. Проектом предусмотрено здание переменной этажности – в четыре и пять этажей. Общая площадь театра составит более 8,6 тысячи квадратных метров. Здесь появятся три сценические площадки: основной зал на 200 мест, историческая сцена на 80 зрителей и малый зал на 88 человек, выставочное пространство, репетиционные залы.



На данный момент завершаются отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Продолжается устройство фасада, сетей вентиляции, водопровода, систем отопления и водоотведения. Строители приступили к благоустройству территории. Техническая готовность объекта составляет порядка 60%.



Строительство нового здания позволит создать комфортные условия для артистов и зрителей, открыть школу актерскогои мастерства, организовать массовое посещение спектаклей и проводить театральные фестивали всероссийского масштаба.



Театр «Грань» - самый титулованный среди театров малых городов России, неоднократный лауреат конкурса «Золотая маска», проводник ценностей художественной культуры и «высокой» театральной эстетики. Данный объект станет культовым и будет иметь огромное значение для культурной жизни всего региона.

Фото: пресс-служба правительства СО