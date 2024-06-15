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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября

15 июня 2024 13:19
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Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября

 

В пятницу, 14 июня, состоялось заседание Избирательной комиссии Самарской области, которое было посвящено утверждению ключевых документов в рамках избирательной кампании по досрочным выборам губернатора.

Избирком определил формат предстоящего голосования, которое будет многодневным — 6, 7 и 8 сентября.

Члены комиссии определили число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата, а также число муниципальных районов и городских округов Самарской области, в которых должен быть поддержан кандидат в губернаторы. Кандидат должен будет представить в облизбирком минимум 165 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области в поддержку своего выдвижения.

Также на заседании были утверждены порядок использования ГАС "Выборы", формы удостоверений участников избирательного процесса, графики работы избирательных комиссий Самарской области.
Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, отчетности кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, пишет Волга Ньюс.

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