Представители минздрава по поручению главы региона посещают медорганизации области

56

"Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области. Также продолжаем анализировать обращения граждан, поступающие по разным каналам связи, в том числе через социальные сети. По результатам актуализируем проблемные направления, разработаем и представим программу дополнительных мероприятий по совершенствованию процессов в организации медицинской помощи", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



На этой неделе представители минздрава оценили работу ряда медучреждений, включая подразделение Волжской больницы в селе Курумоч, отделения Новокуйбышевской больницы, Самарской поликлиники 2, больницы имени Пирогова, больницы 8 Самары.



Например, пациенты поликлиники в Курумоче отметили периодически возникающие проблемы с записью через портал Госуслуги. Причина - неполная выгрузка расписания приема врачей. Это важное замечание было учтено, вопрос решен: теперь жители могут записаться посредством портала к специалистам на удобное время.



Выезды в медучреждения продолжаются.

Фото: минздрав СО