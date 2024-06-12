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Представители минздрава по поручению главы региона посещают медорганизации области

12 июня 2024 17:09
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Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области.

"Цель выездов - получение обратной связи от пациентов, фиксация и анализ вопросов и рекомендаций жителей Самарской области. Также  продолжаем анализировать обращения граждан, поступающие по разным каналам связи, в том числе через социальные сети. По результатам  актуализируем проблемные направления, разработаем и представим   программу  дополнительных мероприятий по совершенствованию процессов в организации медицинской помощи", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

На этой неделе  представители  минздрава оценили работу ряда медучреждений, включая подразделение Волжской больницы в селе Курумоч, отделения Новокуйбышевской больницы, Самарской поликлиники 2, больницы имени Пирогова, больницы 8 Самары.

Например, пациенты поликлиники в Курумоче  отметили  периодически возникающие проблемы с записью через портал Госуслуги. Причина - неполная выгрузка расписания приема врачей. Это важное замечание было учтено, вопрос решен: теперь жители могут записаться посредством портала к  специалистам на удобное время.

Выезды в медучреждения продолжаются.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Акценты Медицина Самара

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