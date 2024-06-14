Я нашел ошибку
Главные новости:
Неправильное лечение ожогов может усугубить воспалительный процесс.
Врач дерматолог рассказала об ошибках лечения солнечных ожогов
За превышение должностных полномочий.
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
Обошлось без пострадавших.
В Самаре на проспекте Кирова на ходу загорелся пассажирский автобус
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.
Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части.
В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами
Врио губернатора, общаясь с сотрудниками АВТОВАЗа, попросил их по существу рассказать, что нужно улучшить в городе в первую очередь.
Вопросы развития Тольятти Вячеслав Федорищев обсудил с сотрудниками АВТОВАЗа
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нужд самарских медучреждений.
Во Всемирный день донора волонтёры «Единой России» пополнили областной банк крови
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог

14 июня 2024 22:29
121
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.

В пятницу, 14 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев во время первой рабочей поездки в Тольятти заехал в муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 3, чтобы пообщаться с водителями и выяснить, какая поддержка со стороны регионального Правительства нужна для обеспечения стабильной работы городских маршрутов. Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.

Водители отметили, что нужны новые эвакуаторы, которые при поломке могли бы оттащить автобус в ремонтную мастерскую. «Сейчас машины техпомощи сами на пути ломаются, они очень сильно устарели, срок их службы уже давно истек», – рассказали водители. Во время беседы глава региона принял решение о приобретении двух эвакуаторов. «Мы доводим от региона до муниципалитета средства на закупку разной техники. Проблемы с ней есть не только у вас. Две единицы мы сюда добавляем, потому что от этого зависит, как долго люди ждут автобус на остановках. По технике решение принято, обжалованию не подлежит», – заявил Вячеслав Федорищев. Он поручил главе Тольятти Николаю Ренцу предусмотреть средства на софинансирование закупки эвакуаторов в городском бюджете.

Отдельное внимание было уделено заработной плате водителей. По их словам, сейчас средняя выплата составляет порядка 30-35 тысяч рублей ежемесячно. Сумма варьируется в зависимости от отработанных часов в будние и выходные дни. «1 июня была произведена индексация заработной платы почти на 50 %. Средний уровень зарплат должен дойти у нас примерно до 45-50 тысяч рублей, – добавили водители. – Первую выплату после индексации должны получить уже в следующем месяце».

«Хорошо, что такое решение было принято. Первый шаг важен», – отметил Вячеслав Федорищев. Одного из водителей он попросил личным сообщением прислать информацию о месячной зарплате за май и за июнь. «Я знаю, что это частная информация. Но пришлите ее лично для меня. Посмотрю, как изменилась зарплата. И если это будет необходимо, мы найдем дополнительные возможности сделать более качественное повышение. Будем принимать решение, исходя из возможностей бюджета», – заявил врио губернатора.

Вячеслав Федорищев добавил, что уже принято решение о выделении Тольятти дополнительных средств на ремонт дорог из регионального бюджета. Ожидается, что уже через пару недель соответствующее решение будет принято на заседании областного парламента. «На технику тоже добавим, парк автотранспорта у вас старый. Поэтому мы туда капитально будем добавлять. Сложные решения, но их нужно принимать. Потому что люди, которые каждый день должны трудиться, не должны ни о чем думать, кроме как о своей семье, близких и о Родине. Они не должны думать о том, почему им приходится долго ждать транспорт и ехать в некомфортном автобусе в жаре», – подчеркнул глава региона.

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За превышение должностных полномочий.
14 июня 2024, 23:04
Бывший руководитель департамента городского хозяйства Тольятти предстанет перед судом
За превышение должностных полномочий. Закон
12
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай.
14 июня 2024, 22:12
Вячеслав Федорищев провел выездное совещание по подготовке к вводу моста через Волгу и трассы «Обход Тольятти»
Этот объект станет важной составляющей международного транспортного маршрута в Западный Китай. Политика
109
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части.
14 июня 2024, 21:15
В Тольятти Вячеслав Федорищев осмотрел войсковую часть,где пообщался с бойцами
Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия бюстов героев России Сергея Гринина и Евгения Карпенко на Аллее Славы в войсковой части. Политика
131
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
364
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
668
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
416
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
589
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
1069
Весь список