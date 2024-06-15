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Вячеслав Федорищев поздравил 16-миллионного гостя выставки "Россия"

15 июня 2024 17:47
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Вячеслав Федорищев поздравил 16-миллионного гостя выставки "Россия"

"Сегодня поздравил 16-миллионного гостя выставки "Россия". Им стала семилетняя Елизавета из Москвы. Она приехала на ВДНХ вместе со своим братом Романом и мамой Натальей. 
Вся семья любит путешествовать по стране. С удовольствием пригласил их в Самарскую область и вручил сертификат на путешествие. А вообще - приглашаю к нам в регион все 16 миллионов гостей выставки! Стенд региона - хорошо, но увидеть всё своими глазами - совсем другое дело!", - говорится в телеграм-канале врио Губернатора Самарской области. 

Сегодня врио главы региона работает в Москве.

"Сегодня работаю в Москве - встречи в Правительстве России, на ВДНХ и в Представительстве Самарской области.
На связи с коллегами из региона. Провели штаб по пожароопасным ситуациям - много Ваших обращений, да и инцидентов за последнее время произошло.
Решения принял - конкретные меры предупреждения усилим. Держу этот вопрос на контроле", - сообщается в его телеграме.

Фото: телеграм врио главы Самарской области.

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