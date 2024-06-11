Вячеслав Федорищев поручил вернуть сокращенные ранее бюджетные квоты на ЭКО

62

Во вторник, 11 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил семью Владислава и Анастасии Рассказовых с рождением четвертого ребенка. Глава региона приехал на выписку в родильный дом Самарской городской больницы № 10 по приглашению многодетной мамы, которая написала ему обращение.

Семья уже воспитывает двух девочек Алису и Елизавету, и мальчика Макара. На прошлой неделе на свет появился еще один малыш. Его назвали Тимуром. Роды были непростые, но мама благодаря вниманию и заботе врачей чувствует себя хорошо.

«Внимательно читаю ваши сообщения – есть по-настоящему удивительные. На прошлой неделе написала мама уже четырех детей, Анастасия Рассказова. Пригласила на выписку Тимура. День насыщенный, но я не мог не приехать. Познакомился со всей семьей – замечательные, добрые люди. Семья Рассказовых – отличный пример настоящей доброй семьи», – подчеркнул руководитель области.

«Мы очень рады вас видеть, большое спасибо, что приехали. Я верил, но не ожидал, что такое вообще возможно. Для нас большая честь, что вы этот день разделяете с нами радость, – поделился глава семьи Владислав. – Мы очень рад приветствовать вас в нашем регионе. Всячески готовы вас поддерживать, помогать, подсказывать. Видим, как вы взялись за работу, заинтересовались».

«Вы знаете регион больше, чем я. Поэтому рассчитываю, что будете подсказывать, – сказал в ответ глава региона. Он пожелал семье успехов и роста, причем во всех смыслах. – Потенциал у вас еще очень большой». Вячеслав Федорищев пообещал, что как только малыш подрастет, обязательно встретится с семьей еще раз. «Будьте очень счастливыми, пусть вас окружает доброта, а молодой человек подрастает и становится сильным, талантливым», – пожелал врио губернатора.

В родильном доме имеется операционный блок с индивидуальным родовым залом для проведения партнерских родов, палатами интенсивной терапии. Все отделения оснащены всем необходимым оборудованием. Учреждение оказывает помощь беременным женщинам, роженицам и родильницам из Куйбышевского района Самары и южной части Волжского района. Также за помощью обращаются беременные женщины из других территорий области. Ежегодно в этом роддоме на свет появляются порядка тысячи малышей.

Сегодня же Вячеслав Федорищев побывал в центре репродуктивной медицины «Династия», где появился на свет 6500-й ребенок в Самарской области после проведения процедуры ЭКО. В начале встречи сотрудники показали главе региона врачебные кабинеты, а также лабораторию, где осмотрели оборудование. «Оно у вас уникальное – это важно. Необходимо поддерживать его рабочее состояние. От этого зависит жизнь семей», – подчеркнул врио губернатора.

Глава региона узнал у специалистов об условиях и особенностях работы в центре, а также встретился с родителями 6500-го ребенка. «Государство сейчас очень поддерживает сферу репродуктивного здоровья женщины. Все эти технологии сейчас совершенно бесплатны. Главное прийти и заняться этим вопросом», – рассказала пациентка медцентра.

Руководитель области обратил внимание на то, что в этом году снизилось госзадание на оказание помощи. Если раньше благодаря бюджету делалось около 1400 ЭКО, то сейчас – на 300 меньше. «Считаю это в корне неправильным. Ведь за каждым таким решением – жизнь маленького человека и счастье целой семьи. Решение принято – ситуацию исправляем, квот будет не меньше, чем в прошлом», – заявил Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора поблагодарил сотрудников центра репродуктивной медицины за радость, которую они дарят семьям, и заботу. «Я очень хорошо знаю о вашей работе, мне рассказывали многие – те люди, кого вы сопровождали. Слышал только добрые слова, чувства, эмоции, счастье, – отметил Вячеслав Федорищев. – Это очень большое и доброе дело. Ваша работа – сложная, но вы все делаете по-доброму, с улыбкой. Очень важно, чтобы от вас люди чувствовали добро».

Фото: пресс-служба правительства СО