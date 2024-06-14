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Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

14 июня 2024 11:57
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Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

В пятницу, 14 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проводит рабочий день в Тольятти. В первую очередь он посетил сельскохозяйственную ярмарку на одной из центральных площадей города. Жители Автограда написали ряд обращений к руководителю региона с просьбой навести порядок на этой территории.

Глава региона пообщался с местными жителями, продавцами, а также владельцем ярмарки и чиновниками, ответственными за содержание территории. «С одной стороны, удобно, что рядом с домом можно купить продукты. А с другой стороны, осенью здесь ездит по площади очень много большегрузов, камазов. Здесь остается всегда много мусора. Честно говоря, мы не хотим это все видеть», – отметила жительница города Галина во время беседы с руководителем области.

«Ярмарка в целом – это хорошо. Недалеко от дома, продукты иногда более доступные, чем в магазине, но самое главное – они фермерские, качественные. Порядок наведем. Никаких большегрузов, никакого использования площади не по назначению не будет. С сегодняшнего дня, я вам это обещаю. Мы с вами контактами обменяемся. Если это не будет выполнено, позвоните мне, – сказал в ответ Вячеслав Федорищев. – Ярмарка будет уютнее, правильно организованная. Будем возрождать и площадь».

Обратились и пенсионеры, которые торгуют своими продуктами, выращенными на дачах и огородах. «Нам не всегда предоставляют места для пенсионеров. Иногда приходится приходить к 4 утра, чтобы занять место, а потом нас другие продавцы выгоняют. Обращались к руководству ярмарки, но вопрос так и не решился», – посетовала пенсионерка.

Глава региона поставил задачу руководству ярмарки организовать соответствующие места для пенсионеров. Вячеслав Федорищев записал номер телефона пенсионерки, чтобы от первого лица узнать, как решился вопрос. «Уверен, что места для людей старшего возраста обязательно сделают, – заверил руководитель области, обращаясь к женщине. – Вы мне вечером перезвоните и скажите, сделано или нет».

Врио губернатора поручил депутату городской думы и владельцу ярмарки привести торговые места в порядок, сделав их комфортными – как для продавцов, так и для покупателей. «В течение двух недель делаете план реорганизации. Вы точно имеете возможность инвестировать в то, чтобы здесь было комфортно. Лето у нас жаркое, а на площади нет ни одного навеса, нет лавочек. Так быть не должно. Поэтому ваша задача в течение двух недель согласовать с администрацией реконструкцию – она должна отвечать требованиям, прежде всего санитарным», – поставил задачу Вячеслав Федорищев. Он также обратил внимание на необходимость предоставления торговых мест в первую очередь местным, локальным производителям сельхозпродукции.

Ряд поручений даны и главе Тольятти Николаю Ренцу. Один из ключевых касается подготовки плана реконструкции и благоустройства территории. «Если это центральная площадь, то она такой быть не должна, – заявил Вячеслав Федорищев. – Мы сейчас готовим большие планы по благоустройству. Финансово поможем, компетенциями. Но подача предложений должна идти от вас, от жителей, причем не оттягивая. Первые улучшения по площади должны быть сделаны уже в этом году. Строительный сезон уже идет, занимайтесь».

Также жители города обратили внимание на высадку новых деревьев взамен старых спиленных. «Будет масштабная программа, за счет средств региона мы поможем. Это предмет нашей работы, точно будем делать», – заверил Вячеслав Федорищев. Без внимания не остался вопрос благоустройства и уборки территорий арендаторами магазинов, которые располагаются на первых этажах жилых домов. Глава региона поручил Николаю Ренцу встретиться с предпринимателями для обсуждения этого вопроса. «Уверен, что этим летом порядок мы наведем», – отметил врио губернатора.

Очень много обращений главе региона поступило по работе общественного транспорта в Автограде. По мнению руководителя региона, просто закупить новые автобусы недостаточно, необходимо менять схему движения в целом. «Надо проанализировать всю маршрутную сеть. По Тольятти мы уже это делаем. Я вам обещаю, что в течение трех лет мы добавим и автобусов, смотрим троллейбусную сеть. Это предмет системной работы», – отметил во время общения с тольяттинцами врио губернатора.

Вячеслав Федорищев также оценил состояние пешеходной зоны по улице Революционной в 6 квартале. «Посмотрите, какая дорога. Из-за этой ямы после дождя все время лужа, не проехать, не пройти», – рассказали жители города. Жалоб оказалось достаточно много. Люди обратили внимание на состояние тротуара, фасадов, торговых точек, вывоза мусора с близлежащего рынка.

«Все это будем шаг за шагом приводить в порядок. В течение двух лет доведем это до конца», – подчеркнул врио губернатора. Вячеслав Федорищев отметил, что все поступившие обращения взяты «на карандаш» для дальнейшей отработки.

Фото — пресс-служба Правительства Самарской области.

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