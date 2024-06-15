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15 июня в Самарской области на полигоне Рощинский проходит "Гонка Героев". В масштабном забеге с препятствиями принимают участие 2300 человек.



Участники в категориях PRO, Age, массовом старте и командных соревнованиях преодолевают дистанцию длиной 9 километров с 30 препятствиями - рукоходами, ямами с водой, отвесными стенами и другими.



В формате чемпионата - забега с профессиональным судейством для тех, кто готов побороться за призовые места - проходят всероссийские соревнования, чемпионат Самарской области и чемпионат Самары.



В открытии соревнований приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Всего на старт вышли около 2300 человек. В их числе - сотрудники предприятий, организаций, органов власти региона, в том числе подведомственных учреждений министерства спорта Самарской области. На всей трассе поддержку им оказывают спортивные волонтеры.

Фото: минспорта СО