49% самарцев поддерживают банковский механизм «второй руки»

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В Госдуму направлен законопроект, согласно которому пожилые и другие социально уязвимые граждане смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения операций (так называемый, механизм «второй руки»). В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие граждане из Самары.

49% самарцев поддерживают законопроект: «Страховка от мошенников будет не лишней», «Поддерживаю, если сам пенсионер того пожелает». Причем за внедрение механизма «второй руки» чаще высказываются мужчины, чем женщины (54% против 44% соответственно).



Против законопроекта — каждый пятый горожанин: «Я считаю более надёжным способом для пожилых людей переводы только лично в отделениях банков под контролем сотрудников», «Как бы это не стало лазейкой для мошенников». Сомневаются граждане и в порядочности доверенных лиц: «Доверенное лицо может быть заинтересовано в том, чтобы эти деньги переводились только на его счет». Чаще отвергают «механизм второй руки» те, кому более 45 лет, среди тех, кто моложе, таких значительно меньше (до 34 лет — 10%, от 35 до 44 лет — 24%). Каждый четвертый гражданин с доходом выше 100 тыс. руб. также высказывается против инициативы, тогда как, к примеру, среди тех, кто получает менее 50 тыс. руб. против только каждый девятый.



Время проведения: 16—23 октября 2024 года