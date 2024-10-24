26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»

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26 октября 2024 года в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Дарить добро»), посвященный Году семьи в России. Праздничное мероприятие пройдет в Драматическом театре им. А.Н. Толстого. Начало в 12:00.



Мордовский праздник проводится в городе с 2011 года, сначала как межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Од толонь чи» («День нового огня»), а с 2018 года как межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Дарить добро»), что значительно расширило границы и увеличило число участников праздника.



Фестиваль стал доброй традицией в культурной жизни города, он направлен на сохранение национальных обычаев и языка, знакомство с самобытной культурой финно-угорских народов.

Каждый год яркий национальный праздник собирает участников со всей Самарской области и из других регионов России.



На Фестивале гости праздника познакомятся с выставкой декоративного народно-прикладного творчества, где будет представлена история мордовского народа, национальные костюмы, литература на языках финно-угорских народов, изделия мастеров.



В концертной программе фестиваля принимают участие гости из республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, а также хореографические и фольклорные коллективы Сызрани.

Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» играет важную культурную роль в деле сближения народов, взаимного духовного обогащения и укрепления межрегионального сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами России.



Учредителями и организаторами праздника являются Администрация городского округа Сызрань, Управление культуры и Мордовская национально-культурная автономия г.о. Сызрань.

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Фото: Минкульт Самарской области