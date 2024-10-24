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26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
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26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»

24 октября 2024 13:41
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26 октября 2024 года в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»

26 октября 2024 года в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Дарить добро»), посвященный Году семьи в России. Праздничное мероприятие пройдет в Драматическом театре им. А.Н. Толстого. Начало в 12:00.

Мордовский праздник проводится в городе с 2011 года, сначала как межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Од толонь чи» («День нового огня»), а с 2018 года как межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Дарить добро»), что значительно расширило границы и увеличило число участников праздника.

Фестиваль стал доброй традицией в культурной жизни города, он направлен на сохранение национальных обычаев и языка, знакомство с самобытной культурой финно-угорских народов.
Каждый год яркий национальный праздник собирает участников со всей Самарской области и из других регионов России.

На Фестивале гости праздника познакомятся с выставкой декоративного народно-прикладного творчества, где будет представлена история мордовского народа, национальные костюмы, литература на языках финно-угорских народов, изделия мастеров.

В концертной программе фестиваля принимают участие гости из республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областей, а также хореографические и фольклорные коллективы Сызрани.
Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» играет важную культурную роль в деле сближения народов, взаимного духовного обогащения и укрепления межрегионального сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами России.

Учредителями и организаторами праздника являются Администрация городского округа Сызрань, Управление культуры и Мордовская национально-культурная автономия г.о. Сызрань.

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Фото: Минкульт Самарской области

Теги: Мероприятия

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