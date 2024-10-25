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В Самарской области в отношении участников СВО приостановлено более 14,5 тысяч исполнительных производств

25 октября 2024 11:59
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В Самарской области в отношении участников СВО приостановлено более 14,5 тысяч исполнительных производств

Действующее законодательство направлено на социальную защиту граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.  Одна из мер поддержки – приостановление исполнительных производств в отношении военнослужащих. В Самарской области на основании поступивших заявлений как лично от самих участников СВО, так и от их родственников приостановлено 14 555 исполнительных производств.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» производства в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции, подлежат приостановлению. Это значит, что принудительные меры, например, арест счетов или имущества, в рамках исполнения не применяются. Производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации. Исключением являются – взыскание алиментных платежей на содержание детей и возмещение вреда, причиненного в связи со смертью кормильца.

Для приостановления необходимо направить в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, соответствующее ходатайство с указанием номера производства и приложением документов, подтверждающих факт заключения гражданином контракта с Министерством обороны РФ, а также копию паспорта. Это можно сделать любым удобным способом: при личном посещении, почтовым отправлением, через портал Госуслуг или интернет-приемную на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области.

Также документы можно передать через учебные центры или командиров воинских частей. Кроме того, родственники должника имеют возможность написать заявление о приостановлении. К вышеперечисленным документам необходимо добавить подтверждение родства с участником СВО (свидетельство о заключении брака или свидетельство о рождении).

Главным управлением организовано взаимодействие с представителями военкоматов, а также представителями регионального фонда «Защитники отечества» для своевременного реагирования и принятия необходимых мер, направленных на восстановление прав участников СВО.

Теги: Судебные приставы

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